HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çelik'ten Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' mesajı

Çelik'ten Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' mesajı

04.04.2025 16:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tedavisinin ardından mesaisine başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çelik'ten Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' mesajı

AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli mesaisine yeniden başladı. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin devlet ve millet hayatımız için ortaya koyduğu irade, 'terörsüz Türkiye' ve bölge barışı için yürüttüğü kararlı siyaset tarihi öneme sahiptir. Etrafımızdaki gelişmeler, Cumhur İttifakı'mızın ortaya koyduğu hedeflerin önümüzdeki dönem için hayati önemde olduğunu ve belirleyici olacağını daha net şekilde göstermiştir. Yakın coğrafyamızdaki şartların giderek zorlaştığı bu dönemde, yolumuza daha kararlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz" dedi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Karabük'te 4 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan tırın sürücüsü tutuklandıKarabük'te 4 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan tırın sürücüsü tutuklandı
Bahçeli geri döndü, Sedat Peker peş peşe paylaştıBahçeli geri döndü, Sedat Peker peş peşe paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Ömer Çelik MHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'ye coşkulu karşılama: Karanfillere boğdular

Bahçeli'ye coşkulu karşılama: Karanfillere boğdular

1 Milyon liranın kazancı ne kadar oldu?

1 Milyon liranın kazancı ne kadar oldu?

Sevgilisine yorum yağdı! ''Ne şanslı adamsın''

Sevgilisine yorum yağdı! ''Ne şanslı adamsın''

İmza dolandırıcılığı dikkat! Uzman isim sıraladı: Bu yöntemleri kullanmanız gerekiyor!

İmza dolandırıcılığı dikkat! Uzman isim sıraladı: Bu yöntemleri kullanmanız gerekiyor!

Tarih verildi, geri sayım başladı: Yılın son kar yağışı geliyor!

Tarih verildi, geri sayım başladı: Yılın son kar yağışı geliyor!

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.