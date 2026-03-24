HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çelik ve Duran'dan CHP lideri Özel'e sert tepkiler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyaset tarihimizin en “kalitesiz” siyasetini yapıyor ve en “çirkin” dilini kullanıyor. Aylardır iç politika ve dış politikaya dair her meselede yanlış yerde durma rekoruna defalarca imza attı. Özgür Özel sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli olduğunu defalarca gösterdi" dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise "Gündem saptırmaya dayalı bir üslubun tezahürüdür" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"SİYASET TARİHİMİZİN EN 'KALİTESİZ' SİYASETİN YAPIYOR"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyaset tarihimizin en “kalitesiz” siyasetini yapıyor ve en “çirkin” dilini kullanıyor. Aylardır iç politika ve dış politikaya dair her meselede yanlış yerde durma rekoruna defalarca imza attı. Özgür Özel sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli olduğunu defalarca gösterdi.

"ÖZGÜR ÖZEL'E İADE EDİYORUZ"

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir. Bu çirkinliği kendisine yakıştığı için Özgür Özel’e iade ediyoruz.

Özgür Özel, dünya en zor zamanlarından birinden geçerken ve ülkemizin etrafında birden çok savaş varken, savunma kapasitemize saldıran bir siyasi düşkünlüğü temsil ediyor. Yabancıların amaçladığı şeyler, Özgür Özel’in siyaseti oluyor. Bu yabancılaşmış siyasetin iç siyasete dönük sonucu da Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldırmak oluyor. Bunu defalarca yaptılar. Ve her seferinde o çirkin etiketi kendi tabelaları haline getirdiler.

"SİYASİ FİTNELERE DE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler, milletimiz için güvencedir. Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldıranların bu değerlere zarar vermesi mümkün değildir. Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara en güçlü siyasetle cevap vermeye devam edeceğiz. Dünyanın bu zor zamanlarında dıştan gelen provokasyonlara da, içimizde üretilmeye çalışılan siyasi fitnelere de geçit vermeyeceğiz"

DURAN: "GÜNDEM SAPTIRMAYA DAYALI BİR ÜSLUBUN TEZAHÜRÜDÜR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Özel'e tepki gösterdi ve "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesnetsiz ithamları, siyasetin yapıcı ve rasyonel zemininden uzaklaşarak, dikkat çekmeye ve gündem saptırmaya dayalı bir üslubun tezahürüdür. Bu yaklaşım, demokratik rekabeti güçlendirmek yerine toplumsal gerilimi beslemektedir" ifadelerini kullandı.

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.