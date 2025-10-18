Çeltik kurutma makinesinde cansız bedeni bulundu

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küpdere Köyü'nde çiftçilik yapan 76 yaşındaki Mustafa Başkut, sabah saatlerinden itibaren çeltik kurutmaya başladı.

İlerleyen saatlerde kurutma makinesinin yanına gelen oğlu Bekir Başkut, babasını göremeyince kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, Başkut'un cansız bedeni çeltik kurutma makinesinin içinde bulundu.

JANDARMA OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Başkut'un cansız bedeni Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Günün öne çıkan haber başlıkları...