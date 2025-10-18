HABER

Çeltik kurutma makinesinde cansız bedeni bulundu

Edirne'de 76 yaşındaki yaşlı adam çeltik kurutma makinesinin içinde ölü bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Çeltik kurutma makinesinde cansız bedeni bulundu

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küpdere Köyü'nde çiftçilik yapan 76 yaşındaki Mustafa Başkut, sabah saatlerinden itibaren çeltik kurutmaya başladı.
İlerleyen saatlerde kurutma makinesinin yanına gelen oğlu Bekir Başkut, babasını göremeyince kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, Başkut'un cansız bedeni çeltik kurutma makinesinin içinde bulundu.

Çeltik kurutma makinesinde cansız bedeni bulundu 1

JANDARMA OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Başkut'un cansız bedeni Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

17 Ekim 2025
17 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
