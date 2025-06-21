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Cem Küçük, gözaltına alınan Fatih Altaylı'ya çok sert yüklendi! "Hadi oradan..."

Gazeteci Fatih Altaylı bu akşam saatlerinde "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri" nedeniyle Teşvikiye'deki evinden gözaltına alınmıştı. Altaylı hakkında gazeteci Cem Küçük'ten sert bir yorum geldi. Küçük, Altaylı'nın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit edeceksin, bugüne kadar her yaptığın yanına kar kalacak, sonra ifade özgürlüğü diyeceksin. Hadi oradan." dedi.

Cem Küçük, gözaltına alınan Fatih Altaylı'ya çok sert yüklendi! "Hadi oradan..."

Altaylı, bir Youtube videosundaki sözleri nedeniyle bu öğlen saatlerinde büyük tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da Altaylı'ya tepki gösterdiği bir paylaşımda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Altaylı'nın gözaltına alındığı belirtilmişti.

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GAZETECİ CEM KÜÇÜK'TEN ALTAYLI'YA: "HADİ ORADAN"

Küçük, Altaylı'nın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından tepkisini belirtti. Küçük paylaşımında, Altaylı'ya şu sözlerle yüklendi:

"Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit edeceksin, bugüne kadar her yaptığın yanına kar kalacak, sonra ifade özgürlüğü diyeceksin. Hadi oradan."

ALTAYLI'NIN BU SÖZLER YÜZÜNDEN GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Gazeteci Fatih Altaylı’nın bu programındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındığı iddia ediliyor.

İşte o video:

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Anahtar Kelimeler:
cem küçük Fatih Altaylı
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