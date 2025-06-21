Cem Küçük, gözaltına alınan Fatih Altaylı'ya çok sert yüklendi! "Hadi oradan..."

Altaylı, bir Youtube videosundaki sözleri nedeniyle bu öğlen saatlerinde büyük tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da Altaylı'ya tepki gösterdiği bir paylaşımda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Altaylı'nın gözaltına alındığı belirtilmişti.

GAZETECİ CEM KÜÇÜK'TEN ALTAYLI'YA: "HADİ ORADAN"

Küçük, Altaylı'nın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından tepkisini belirtti. Küçük paylaşımında, Altaylı'ya şu sözlerle yüklendi:

"Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit edeceksin, bugüne kadar her yaptığın yanına kar kalacak, sonra ifade özgürlüğü diyeceksin. Hadi oradan."

Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit edeceksin, bugüne kadar her yaptığın yanına kar kalacak, sonra ifade özgürlüğü diyeceksin. Hadi oradan. — Cem Küçük (@cemkucuk55) June 21, 2025

ALTAYLI'NIN BU SÖZLER YÜZÜNDEN GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Gazeteci Fatih Altaylı’nın bu programındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındığı iddia ediliyor.

İşte o video: