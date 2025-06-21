Cem Küçük, gözaltına alınan Fatih Altaylı'ya çok sert yüklendi! "Hadi oradan..."

Altaylı, bir Youtube videosundaki sözleri nedeniyle bu öğlen saatlerinde büyük tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da Altaylı'ya tepki gösterdiği bir paylaşımda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Altaylı'nın gözaltına alındığı belirtilmişti.
Küçük, Altaylı'nın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından tepkisini belirtti. Küçük paylaşımında, Altaylı'ya şu sözlerle yüklendi:
"Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit edeceksin, bugüne kadar her yaptığın yanına kar kalacak, sonra ifade özgürlüğü diyeceksin. Hadi oradan."
Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit edeceksin, bugüne kadar her yaptığın yanına kar kalacak, sonra ifade özgürlüğü diyeceksin. Hadi oradan.— Cem Küçük (@cemkucuk55) June 21, 2025
Gazeteci Fatih Altaylı’nın bu programındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındığı iddia ediliyor.
İşte o video:
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