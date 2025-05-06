Cem Küçük: "İnfaz düzenlemesi yolda, ancak Öcalan’a af yok"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz düzenlemesine ilişkin "İnfaz düzenlemesine yönelik bir çalışma var. Ancak Öcalan’a af gündemimizde yok" dedi.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştüğünü ve detayları canlı yayında aktardı.

Cem Küçük, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesini şu ifadelerle aktardı:

"Benim kendi avukatlarımın da müvekkilleri var infaz düzenlemesiyle ilgili bir gelişme olacaktı. İptal mi edildi diye soruldu. Bakanımız reklam arasında beni aradı. İnfaz düzenlemesi üzerine bir çalışma var ama bu genel af gibi bir şey değil. Öcalan'a af genel af diye bir şey yok. Yargı reformu diye bir paket vardı o paketin içinde bazı düzenlemeler olacağını söyledi. Haftasonu infaz, haftaiçi infaz... Onla ilgili Ak Partili ve MHP'li milletvekilleri bunları konuşacağız dedi. Üzerine konuşuluyor. Değerlendiriliyor. Mutlaka çıkacak ama zamanı ve süresi belli değil."