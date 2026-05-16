Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı için olay iddia: "İş adamını tehdit etmiş"

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili gazeteci Cem Küçük'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

"KONUYU BİR ŞEKİLDE PARAYA GETİRİRDİ"

TGRT Haber'de katıldığı televizyon programında konuşan Küçük, Kütahyalı’nın para konularını sık sık gündeme getirdiğini öne sürerek, “Rasim’in parayla ilgili bir sorunu var. Onunla oturduğunda konuyu bir şekilde paraya getirirdi.” ifadelerini kullandı.

"ADIMI KULLANARAK İŞ ADAMINDAN PARA İSTEMİŞ"

Açıklamalarında geçmişte yaşadığı bir olayı da anlatan Cem Küçük, Rasim Ozan Kütahyalı’nın bir iş insanından para talep ettiğini ve bu süreçte kendi adını kullandığını iddia etti. Küçük, “Ben de onun yüzünden sıkıntı çektim. Gitmiş bir iş adamından para istemiş, benim de adımı vermiş. ‘Cem’e senin hakkında yazdırırım’ gibi ifadeler kullanmış.” dedi.

"PARAYI AKLADIĞINI SÖYLEDİLER"

Soruşturma sürecine ilişkin adli kaynaklarla görüştüğünü belirten gazeteci Cem Küçük, Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasa dışı bahis oynadığına dair bir bilgiye ulaşmadığını ancak kara para aklama iddiasının kendisine aktarıldığını söyledi. Küçük, “Adli kaynaklara sordum, yasa dışı bahis oynamamış ama parayı akladığını söylediler.” ifadelerini kullandı.

"KİMSE ONU SAVUNAMAZ"

Cem Küçük, soruşturmanın netleşmesi halinde Rasim Ozan Kütahyalı’na destek verilmemesi gerektiğini savunarak, “Rasim’le ilgili mesele netliğe kavuştuğunda bizden kimse onu savunmaz. İlkesel bakış budur.” değerlendirmesinde bulundu.