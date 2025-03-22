Cem Küçük'ün Ekrem İmamoğlu paylaşımı sonrası Şevket Çoruh'tan yanıt geldi! Sosyal medyada gündem oldu

Cem Küçük, X hesabından sanatçılara dair bir paylaşım yaptı. Küçük, paylaşımında Ayşe Barım’ın Gezi Parkı olayları gerekçe gösterilerek tutuklanmasını hatırlattı. Sanatçıların bu nedenle korktuğunu ima eden Küçük, Ekrem İmamoğlu’na seçim döneminde destek veren sanatçıların sesinin çıkmadığını iddia etti.

Cem Küçük sanatçılardan tık yok demişti. Oyuncu Şevket Çoruh, Küçük'ün bu paylaşımına çok konuşulacak yanıt verdi:

'Nerden istersiniz' diye soran Çoruh'un paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Küçük sonrasında sosyal medya hesabından Çoruh'un yanıtını paylaşarak ünlü isme tepki gösterdi.

Küçük, "Mübarek günlerdeyiz. Benim attığım twite Şevket Çoruh’un yazdığı cevap. Bunlarda utanma, arlanma, haysiyet diye bir şey yok. Bildikleri tek belaltı.

Ama radarıma girdin Şevket. Benim radarıma girenlerin akıbetine bir bak istersen.

Bu cevabı AK Partili biri yazsa neler derdi muhalifler." ifadelerini kullandı.