Çemişgezek-Elazığ seferlerinde kış saati uygulaması

Çemişgezek Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Yeni düzenlemeye göre, feribotların ilk seferine Çemişgezek’ten saat 07.00, Elazığ’dan ise saat 07.30’da çıkacağı ve seferlerin birer saatlik arayla karşılıklı olarak Çemişgezek tarafından 19:00 kadar Elazığ yakasından ise saat 19.30’a kadar aralıksız devam edecektir. Akşam Çemişgezek tarafından 20:00 ve 22:00 seferleri ve Elazığ iskelesinden 20:30 ve 22:30 seferleri yapılmayacaktır. Akşam Çemişgezek iskelesinden 21:00 ve Elazığ iskelesinden 21:30 olarak olarak seferler devam edecektir. Gece seferlerinin ise Çemişgezek’ten saat 23.00, Elazığ’dan ise saat 23.30’da son olarak belirlenmiştir. Feribot seferlerine ek olarak hafta sonu sadece geçerli olmak üzere Çemişgezek iskelesinden 20:00 ve Elazığ iskelesinden 20:30 seferleri ilave edilmiştir" denildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır