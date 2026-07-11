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Cenaze dönüşü kazada hayatını kaybeden anne ve 2 oğlu son yolculuklarına uğurlandı

Amasya’da cenaze dönüşü hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ve 2 oğlu son yolculuklarına uğurlandı.Bilir ailesi, Antalya’da motosiklet kazasında vefat eden yakınlarının cenaze törenine katılmalarının ardından Amasya’ya dönüş yolunda şehir merkezine 25 kilometre kala feci kazayı yaşadı.

Cenaze dönüşü kazada hayatını kaybeden anne ve 2 oğlu son yolculuklarına uğurlandı

Amasya’da cenaze dönüşü hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ve 2 oğlu son yolculuklarına uğurlandı.

Bilir ailesi, Antalya’da motosiklet kazasında vefat eden yakınlarının cenaze törenine katılmalarının ardından Amasya’ya dönüş yolunda şehir merkezine 25 kilometre kala feci kazayı yaşadı. Gökhöyük kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada Antalya’da bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra Amasya’ya dönen ailenin bulunduğu Mehmet Bilir (53) yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Osman Şahin idaresindeki buğday yüklü traktörle çarpıştı. Şarampole savrulan aracın sürücüsü Mehmet Bilir kaza yerinde, ağabeyi Yavuz Bilir (55) ile annesi Fatma Bilir (72) de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Müzeyyen Bilir, Selma Bilir ve Osman Şahin tedavileri kaldırıldıkları hastanede sürüyor.

Fatma Bilir ve iki oğlu, Amasya merkez Yeşil Yenice Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Törene, Amasya Vali Yardımcısı Yüksel Ünal ve diğer yetkililer katıldı.

Cenaze dönüşü kazada hayatını kaybeden anne ve 2 oğlu son yolculuklarına uğurlandı 1

Cenaze dönüşü kazada hayatını kaybeden anne ve 2 oğlu son yolculuklarına uğurlandı 2

Cenaze dönüşü kazada hayatını kaybeden anne ve 2 oğlu son yolculuklarına uğurlandı 3

Cenaze dönüşü kazada hayatını kaybeden anne ve 2 oğlu son yolculuklarına uğurlandı 4

Cenaze dönüşü kazada hayatını kaybeden anne ve 2 oğlu son yolculuklarına uğurlandı 5

Cenaze dönüşü kazada hayatını kaybeden anne ve 2 oğlu son yolculuklarına uğurlandı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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