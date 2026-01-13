HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cenaze taşıyan minibüs devrildi: 22 yaralı

Kayseri’de cenaze taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Cenaze taşıyan minibüs devrildi: 22 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya kara yolu Karahalka mevkiinde cenaze taşıyan minibüs devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise minibüste bulunanlara müdahale etti. Minibüste bulunan 22 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, minibüste bulunan cenaze ise cenaze aracına nakledildi. İncelemelerin ardından minibüs, bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenaze taşıyan minibüs devrildi: 22 yaralı 1

Cenaze taşıyan minibüs devrildi: 22 yaralı 2

Cenaze taşıyan minibüs devrildi: 22 yaralı 3

Cenaze taşıyan minibüs devrildi: 22 yaralı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika: Suriye'den YPG/SDG'ye uyarı: Geri çekilinSon dakika: Suriye'den YPG/SDG'ye uyarı: Geri çekilin
Batman'da iki otomobil çarpıştı: Ölü sayısı 4'e çıktı!Batman'da iki otomobil çarpıştı: Ölü sayısı 4'e çıktı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.