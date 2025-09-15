HABER

Cenazede dikkat çeken anlar! Batman'da bir aile yok olmuştu; 20 gözaltı daha... 'Husumet' iddiası konuşuluyor

Batman'da bir aileyi yok eden silahlı saldırıda önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sürücü Mehmet Şanlı (65), eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın (6) gece araçla seyir halindeyken uğradıkları saldırı sonucunda yaşamını yitirmişti. Batman Valiliği 20 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Aile üyeleri toprağa verilirken ise silahlı askerlerin nöbet tuttuğu anlar kameraya yansıdı.

Cenazede dikkat çeken anlar! Batman'da bir aile yok olmuştu; 20 gözaltı daha... 'Husumet' iddiası konuşuluyor

Batman'da silahlı saldırı sonucu ölen ailenin cenazeleri toprağa verildi. Cenazede ailenin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan olayla ilgili husumet iddiası gündeme geldi.

Eskihamur köyü yolunda gece seyir halinde olan Mehmet Şanlı'nın (65) kullandığı hafif ticari araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen, sürücünün yanı sıra eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın'ın (6) yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada olayla ilgili gelişme şöyle duyuruldu:
''14 Eylül 2025 günü saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan araca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olayın aydınlatılmasına yönelik devam eden çalışmalar neticesinde, saldırı olayı ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 20 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmış olup, gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı 24 olmuştur."

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

CENAZEDE ASKERLER NÖBET TUTTU

Öte yandan 4 kişinin cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Takibe Şanlı'nın cenazesi Batman Asri Mezarlıkta defnedildi.

Baba Mehmet Şanlı ile kızı Elanur ve oğlu Akın'ın cenazesi Eskihamur köyüne getirildi.

Cenazeler, köydeki camide kılınan namazın ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Cenazeye Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve vatandaşlar katıldı.

'HUSUMET' İDDİASI

Taraflar arasında husumet bulunduğu iddia edildi. (AA)

