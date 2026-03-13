Cenazeden çıkıp yolun karşısına geçiyordu: İETT otobüsü çarptı, hayatını kaybetti

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde cenazeye gelen bir kadın, yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan F. G., seyir halindeki İETT otobüsünün çarpmasıyla savrularak yere düştü. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan F.G., ambulansla Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan F.G.’nin, bir yakınının cenazesine katılmak için bölgeye geldiği, cenaze çıkışında yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Instagram kullanan herkesi ilgilendiriyor: Son gün 8 Mayıs!Instagram kullanan herkesi ilgilendiriyor: Son gün 8 Mayıs!
Döşemealtı’nda 314 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildiDöşemealtı’nda 314 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Canlı Skor
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

