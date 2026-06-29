HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cenazeden dönerken yaşamını yitiren vatandaş defnedildi

Tokat'ta cenazeden dönenlerin bulunduğu otomobilin köprüden düşmesi sonucu yaşamını yitiren 61 yaşındaki Veyis Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeden dönerken yaşamını yitiren vatandaş defnedildi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, cenazeden dönerken otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Veyis Aydoğan'ın (61) cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığı'nda defnedildi.

Ö.A. idaresindeki otomobil, dün Tokat-Yeşilyurt kara yolunun Karacaören köyü yakınlarında köprüden düşerek devrilmişti. Kazada sürücü ile araçta bulunan Veyis Aydoğan yaralanmış, ambulansla Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Araçtakilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenilmişti.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tokat'taki bağ evi patlaması davasında karar açıklandıTokat'taki bağ evi patlaması davasında karar açıklandı
Sıfır Atık Vakfından "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla tasarruf çağrısıSıfır Atık Vakfından "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla tasarruf çağrısı

Anahtar Kelimeler:
Tokat Yeşilyurt cenaze kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Son dakika! Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Denetimler başladı! Polis tek tek kontrol ediyor

Denetimler başladı! Polis tek tek kontrol ediyor

İsmail Kartal herkesi ters köşe yaptı! Ayrılığa veto: Takımda tutun

İsmail Kartal herkesi ters köşe yaptı! Ayrılığa veto: Takımda tutun

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

AK Parti'de gündem ekonomi! Emekliyi üzen haber

AK Parti'de gündem ekonomi! Emekliyi üzen haber

Sigaraya yeni düzenleme yolda: Bakan Memişoğlu detayları paylaştı

Sigaraya yeni düzenleme yolda: Bakan Memişoğlu detayları paylaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.