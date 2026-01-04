Renk teorilerine göre hangi renklerin ne anlama geldikleri, nasıl bir psikolojik etkiye sahip oldukları araştırılmaktadır. Bu amaçla renk bilimi geliştirilmiştir ve renkler anlamları ile birlikte değerlendirilmektedir. Gelinlerin beyaz giymesi, tiyatro ve sinema koltuklarında daha çok kırmızı rengin kullanılması gibi durumların hepsi özel olarak tercih edilmiştir. Her renk tercihinin anlamlarına ve etkilerine göre geçerli kabul edilen nedenleri bulunmaktadır.

İnsanlık tarihinde daha önce anlamlandırılmamış olan renkler günümüzde psikolojik etkileri ile derinlemesine incelenmektedir. Tıpkı özel ya da halka açık olan alanlarda tercih edilen çeşitli renkler gibi cenazeler için siyah renk giymenin tercih edilmesi de renklerin anlamları ve psikolojik etkileri ile ilişkilendirilerek açıklanan durumlardan biridir.

Cenazelerde siyah giyme geleneği nereden gelir?

Renkler pigmentlerin yansıttıkları ışıkların dalga boylarına bağlı olarak meydana gelmektedirler. Siyah ya da kara adı verilen renk ışığı yansıtmama özelliğine sahiptir. Bu renk ışığı emer ve ışığı emen pigmentler siyah görüntüye neden olur. Bir ortamda hiç ışık yoksa yansıtılacak da bir ışık olmadığı için her şey siyah renkte görünür. Bir diğer deyişle hiçbir şey görünmez.

Siyah rengin anlamı genel olarak güç, otorite, gizem, kötülük, saldırganlık, korku, isyan gibi kavramlar ile özdeşleştirilmektedir. Bu renk aslında bir rengin olmadığı anlamına gelmektedir. Genel olarak bilinmeyen ve olumsuz olan durumlarla ilişkilendirilen gizemli kabul edilen bir renktir. Etkili, güçlü, karamsar, otoriter bir renk olarak da kabul edilmektedir.

Genel olarak siyah rengi ölüm, hüzün ve yas gibi kavramlar ile de özdeşleştirilmektedir. Cenaze merasimleri de bu yüzden özellikle siyah renk ile donatılır. Törenlere gelen insanlar siyah renkte elbiseler giyerler. Ancak sadece siyah rengin bu özellikleri cenaze törenlerinde siyah giyilmesinin nedeni değildir.

Güçlü duyguları harekete geçirme özelliği ile de bilinen siyah renk Batı ülkelerinde yasın, ölümün ve hüznün rengidir. Cenaze törenlerinde kullanılması ise Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanan bir tarihsel nedene sahiptir.

Roma İmparatorluğu zamanında soylu olan aileler yas tuttukları dönemlerde koyu renk cübbeler tercih etmişlerdir. Orta Çağ dönemine gelindiği zaman ise kilise yas zamanlarında siyah renkte kıyafetler giyilmesini zorunlu tutmuşlardır. İnsanlar bu dönemde kilise yetkilileri tarafından siyah renginin kötü ruhları ve şeytanları uzaklaştırdığına inandırılmışlardır.

Siyah renkli giysiler bu dönemlerde çok pahalı olduğu için bu rengi giymek sadece asiller ve kraliyet ailesine mensup olan kişiler tarafından mümkün olabilmektedir. Bu nedenle halk ve sıradan insanlar siyah renkte giysiler alamadıkları için giymeleri de mümkün olamamıştır.

Zaman içinde kiliselerdeki din insanları siyah renk giyildiği zaman ölen kişilerin ruhlarının geri gelmesine engel olunabileceği düşüncesini yaymıştır. Bu sayede yas tutan kişi siyah rengi tercih etmek zorunda kalmış ve böylece ölen kişinin ruhunun geri gelmeyeceğine inanmıştır. Orta Çağ döneminde bu sebebe bağlı olarak Avrupalı kadınlar ölmüş eşleri kendilerine geri dönmesin ve ruhları onları rahatsız etmesin diye eşlerinin ölmesinin ardından yedi yıl boyunca siyah giymeye devam etmişlerdir.

İrlanda Birleşik Krallığı’nın kraliçesi olan Kraliçe Victoria, eşinin ölümünün ardından 40 yıl süren bir yas tutmuştur. Bu süre boyunca da sadece siyah giymiştir. Bu durum bir gelenek haline gelmiş, dul kalan kadınlar eşlerinin ölümünden sonra bir yıl süre ile siyah giyinmeye başlamıştır.