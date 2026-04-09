Çenesinden vuruldu, kaçıp eliyle işaret etti! Evdeki katliamı yazarak anlattı

Ankara'da emekli uzman çavuş Remzi Büyükköprü, silahıyla eşini ve iki kızını vurduktan sonra intihar etti. Çenesinden vurulmasına rağmen evden kaçarak kurtulan 21 yaşındaki S.B., önce evini işaret etti ardından kağıda yazarak yaşadığı dehşeti anlattı.

Çenesinden vuruldu, kaçıp eliyle işaret etti! Evdeki katliamı yazarak anlattı

Ankara'da yürek yakan olay, önceki akşam Sincan ilçesi Hürriyet Mahallesi İrfan Züm Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ, AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Alınan bilgilere göre, emekli Uzman Çavuş Remzi Büyükköprü (55), beylik tabancasıyla eşi Deniz Büyükköprü (46) ile kızları S.B. (21) ve Irmak Nehir Büyükköprü'yü (16) vurduktan sonra aynı silahla başına ateş etti.

Çenesinden vuruldu, kaçıp eliyle işaret etti! Evdeki katliamı yazarak anlattı 1

ÇENESİNDEN VURULDU KATLİAMDAN KURTULDU

DHA ve İHA'daki habere göre olayda Irmak Nehir, anne Deniz ve baba Remzi Büyükköprü olay yerinde hayatını kaybederken, çenesinden vurulan ve ağır yaralı halde evden kaçmayı başaran S.B. ise Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çenesinden vuruldu, kaçıp eliyle işaret etti! Evdeki katliamı yazarak anlattı 2

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerindeki incelemelerin ardından anne, baba ve vefat eden kızlarının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından anne ile kızının Eskişehir'de, intihar eden adamın ise Kırıkkale'de toprağa verileceği öğrenildi.

Çenesinden vuruldu, kaçıp eliyle işaret etti! Evdeki katliamı yazarak anlattı 3

KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEYİP KAÇTI

S.B.'nin, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Çenesinden vurulduğu için konuşamayan S.B.'nin hastanede kağıda babasının bunalımda olduğunu, maddi problemleri bulunduğunu ve kendisini önce odaya kilitleyip, daha sonra kaçarak kurtulduğunu yazdığı öğrenildi.

Çenesinden vuruldu, kaçıp eliyle işaret etti! Evdeki katliamı yazarak anlattı 4

"YARALI KIZ KAÇARAK KURTULDU"

Apartman sakinlerinden Levent Çolak, "Evde bazen bağrışmalar olurdu. Buraya 2016'da taşındılar. Yaralı kız dışarı kaçmış, kısacası kendisini kurtarmış. Olaydan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi" diye konuştu.

"ELİYLE EVİNİ İŞARET EDİYORDU"

Komşulardan Taner Öcal ise, "Evimde oturduğum sırada ambulansların geldiğini gördüm. Olayla ilgili ekiplere ihbarda bulunmuş diğer komşularımız. Jandarmaya kapıyı açtık. Yaralanan kızı gördüm. Üzerinde kan lekeleri vardı. Ağzından yaralıydı. Konuşamadığı için eliyle evini işaret ediyordu. Bildiklerimizin hepsi bu kadar" ifadelerini kullandı.

Çenesinden vuruldu, kaçıp eliyle işaret etti! Evdeki katliamı yazarak anlattı 5

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kartal'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı!Kartal'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı!
Posof'ta kar yağışı nedeniyle yollar kapandıPosof'ta kar yağışı nedeniyle yollar kapandı

En Çok Okunan Haberler
ABD-İran görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

ABD-İran görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni aşkıyla otel odasında cesur pozlar! Tepki çekti

Yeni aşkıyla otel odasında cesur pozlar! Tepki çekti

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Kilosu 1000 TL: Gelir kapısı oldu, toplayıp satıyorlar

Kilosu 1000 TL: Gelir kapısı oldu, toplayıp satıyorlar

