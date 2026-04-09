Çenesinden vuruldu, kaçıp eliyle işaret etti! Evdeki katliamı yazarak anlattı

Ankara'da yürek yakan olay, önceki akşam Sincan ilçesi Hürriyet Mahallesi İrfan Züm Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ, AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Alınan bilgilere göre, emekli Uzman Çavuş Remzi Büyükköprü (55), beylik tabancasıyla eşi Deniz Büyükköprü (46) ile kızları S.B. (21) ve Irmak Nehir Büyükköprü'yü (16) vurduktan sonra aynı silahla başına ateş etti.

ÇENESİNDEN VURULDU KATLİAMDAN KURTULDU

DHA ve İHA'daki habere göre olayda Irmak Nehir, anne Deniz ve baba Remzi Büyükköprü olay yerinde hayatını kaybederken, çenesinden vurulan ve ağır yaralı halde evden kaçmayı başaran S.B. ise Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerindeki incelemelerin ardından anne, baba ve vefat eden kızlarının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından anne ile kızının Eskişehir'de, intihar eden adamın ise Kırıkkale'de toprağa verileceği öğrenildi.

KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEYİP KAÇTI

S.B.'nin, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Çenesinden vurulduğu için konuşamayan S.B.'nin hastanede kağıda babasının bunalımda olduğunu, maddi problemleri bulunduğunu ve kendisini önce odaya kilitleyip, daha sonra kaçarak kurtulduğunu yazdığı öğrenildi.

"YARALI KIZ KAÇARAK KURTULDU"

Apartman sakinlerinden Levent Çolak, "Evde bazen bağrışmalar olurdu. Buraya 2016'da taşındılar. Yaralı kız dışarı kaçmış, kısacası kendisini kurtarmış. Olaydan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi" diye konuştu.

"ELİYLE EVİNİ İŞARET EDİYORDU"

Komşulardan Taner Öcal ise, "Evimde oturduğum sırada ambulansların geldiğini gördüm. Olayla ilgili ekiplere ihbarda bulunmuş diğer komşularımız. Jandarmaya kapıyı açtık. Yaralanan kızı gördüm. Üzerinde kan lekeleri vardı. Ağzından yaralıydı. Konuşamadığı için eliyle evini işaret ediyordu. Bildiklerimizin hepsi bu kadar" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır