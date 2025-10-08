Cengiz Topel İlkokulunda Filistin etkinliği

Etkinliğe, Kaymakam Burak Dertlioğlu'nun eşi Merve Kazez Dertlioğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam katıldı. Öğrenciler, barış, özgürlük ve insan hakları temalı etkinliklerle Filistin halkına destek mesajlarını güçlü bir şekilde dile getirdi.

Okul yönetimi, bu tür etkinliklerin öğrencilerde empati, insanlık bilinci ve küresel farkındalık geliştirmede önemli bir rol oynadığını belirtti. Program sonunda öğrencilerin hazırladığı afiş ve resim sergisi katılımcılardan büyük ilgi gördü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır