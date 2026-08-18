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Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreci aynı titizlikle yönetmeyi sürdüreceğiz"

Çerçeve Yasa olarak da bilinen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün itibarıyla yürürlüğe giren kanunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alan yaklaşımla yürüttüğümüz süreci aynı titizlikle yönetmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreci aynı titizlikle yönetmeyi sürdüreceğiz"

Çerçeve Yasa olarak bilinen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çerçeve Yasa Resmi Gazete de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreci aynı titizlikle yönetmeyi sürdüreceğiz" 1

"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çerçeve Yasa Resmi Gazete de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreci aynı titizlikle yönetmeyi sürdüreceğiz" 2

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Gazi Meclisimizde tarihi bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti Grubu'ndaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum.

Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum. Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere, milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, Kanun'un belirlediği zeminde, ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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