Çerçeve yasada yer alan kurul çalışmalarına başladı! İlk toplanı tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" süreci ve bu kapsamdaki çerçeve yasayla ilgili son durumu ve yeni gelişmeleri duyurdu.

KURUL KURULDU

Sosyal medyadan paylaşım yapan Yılmaz, yasanın TBMM'de kabul edilip resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Yılmaz, "Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında faaliyet gösterecek olan Kurul, Kanun’un yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi Bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır" diyerek kurulun çalışmalarına başladığını duyurdu.

İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Yılmaz şunları kaydetti:

"Bu toplantıda Kurulumuzun çalışma usul ve esasları ile silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca, Kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir.

"YOĞUN BİR MESAİ SERGİLEYECEK"

Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak, 7595 Sayılı Kanun’la tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir."