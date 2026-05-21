Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 162. yılı Kocaeli ve Samsun'da anılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ev sahipliğinde bir araya gelen anma komitesi üyeleri, gerçekleştirilecek program öncesinde fikir alışverişinde bulunarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Toplantıya Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı İbrahim Uygun, Gebze Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hanifi Dudullu, Ketenciler Çerkes Kültür Derneği Başkanı Birgül Özkanlı, Uzuntarla Adige Kültür Derneği Başkanı Sedat Yenişen, Karamürsel Kuzey Kafkas Derneği Başkanı Mehmet Çeliköz, Körfez Kafkas Kültür Derneği Başkanı Musa Tavan ve Kocaeli Dostluk Kulübü Başkanı Gürbüz Yalçınkaya katıldı. Anma komitesi üyeleri, 21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek anma programına tüm vatandaşları davet etti.

PROGRAM İKİ FARKLI NOKTADA GERÇEKLEŞECEK

21 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek programın ilk bölümü saat 17.00’da Karaağaç Mezarlığı’nda başlayacak. Büyük sürgünde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunacak, dualar edilecek. Anma programına katılan vatandaşlara ikramda bulunulmasının ardından etkinliklerin ikinci bölümü için Babalı Kültür Alanı’na geçilecek.

Saat 18.30’da Kandıra Babalı Camii önünden başlayacak saygı yürüyüşüyle vatandaşlar, bayraklar eşliğinde Babalı Kültür Alanı’na kortej halinde yürüyecek. Saat 19.00’da başlayacak törende protokol konuşmaları gerçekleştirilecek, sürgünde hayatını kaybedenler anısına Karadeniz’e çelenk ve karanfiller bırakılacak. 19.30’da ise ağıt okunması yapılacak.

Öte yandan Samsun'da da anma töreni gerçekleştirilecek.

KAFFED'DEN AÇIKLAMA

Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar kaydedildi:

"DÜNYA ZORLU BİR DÖNEME GİRERKEN VAROLMA ÇABAMIZI KORUMALIYIZ"

"Asırlarca devam eden vatan savunmasının son aşaması olan 1763 - 1864 yılları arasındaki Rus Çarlığı işgaline karşı direnişin son muharebesinin tarihi olan 21 Mayıs 1864 tarihi ile anılan Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 162. yılında bir kez daha atalarımızın, dünyanın ve tarihin huzurundayız. Dünya tarihinin en büyük soykırımlarından ve etnik temizlik operasyonlarından birisine maruz kalan halkımız her şeye rağmen varlığını bugüne kadar koruduğu gibi geleceğe taşıma konusunda da güçlü bir iradeye sahip olduğunu anavatanda ve diasporada anma etkinlikleri ile ortaya koymaktadır.

Kimliğimizin ayrılmaz bir parçası haline gelen 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü konusunda hem kendi toplumumuzu, hem birlikte yaşadığımız toplumları hem de dünya kamuoyunu bilgilendirmemiz başta dönüş ve çifte vatandaşlık olmak üzere demokratik taleplerimizi elde etmemiz konusunda önem taşımaktadır. Toplumumuzun ve dostlarımızın hafta boyunca farklı yerlerde düzenlenecek 21 Mayıs anma etkinliklerine kitlesel katılımı hak savunuculuğumuza da güç verecektir. Atalarımızın verdikleri mücadeleler ve çektikleri acıları aklımızda ve kalbimizde tuttuğumuz sürece toplumsal çalışmalar için gereken enerji ve motivasyonda hiç bir eksilme olmayacaktır.

Dilimiz, kültürümüz ve kimliğimiz konusunda bilincimizi artırdıkça, anavatan-diaspora bağını güçlendirdikçe, demokratik örgütlülüğümüzü büyütüp derinleştirdikçe gelecek adına umudumuzu diri tutabiliriz.

Bugün dünya genelinde demokrasi ve insan hakları alanında ciddi gerilemeler yaşanmaktadır. Avrupa'nın ortasında Ukrayna'da, toplumumuzu ve anavatanımızı da bir çok yönden etkileyen savaş yıllardır devam ediyor. İran'da ve Lübnan'da binlerce sivilin hayatını kaybettiği çatışmalar yaşanıyor. Filistin'de bir soykırım tekrarlanıyor. Adalet talepleri ve bu talepleri destekleyen uluslararası mekanizmalar cılızlaşıyor. Otoriter yaklaşımlar demokratik yapıları gerileterek alan kazanıyor.

Biz de hem Rusya Federasyonu'na yönelik hem de içinde yaşadığımız ülkelere yönelik dil, kültür ve kimliğimize ilişkin demokratik hak taleplerimiz ile bir adalet mücadelesi yürütüyoruz. Dünyadaki olumsuz gelişmeler bizim adalet talebimizi de olumsuz etkileyebiliyor. Ancak adalet mücadelemizi, her şartta, o şartlara uygun yol ve yöntemleri göz ardı etmeden, ancak kararlı ve istikrarlı bir şekilde, toplumsal dayanışma ile örgütlü bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor.

TBMM bünyesinde kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" dil, kültür ve kimliğe ilişkin hakların daha etkin konuşulabileceği bir kamusal diyalog platformu sağlamıştır. Bu çerçevede demokratik taleplerimizi kamusal alana etkili şekilde taşımamız gerekmektedir. İç tartışmalarla enerjimizi israf etmeden kamusal alana daha fazla odaklanmalıyız.

21 Mayıs atalarımızın büyük zorluklara göğüs gererek, büyük acıları aşarak bize bıraktığı saygın Çerkes kimliğini koruma ve geleceğe taşıma konusunda bir dayanışma günüdür. Anavatanda, ülkemizde ve diğer diasporalarımızda anma etkinliklerine emek veren sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticilerine, üye ve gönüllülerine, etkinliklerin katılımcılarına, acımızı paylaşarak taleplerimize destek veren dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatan savunmasında, soykırımda, sürgünde, kimlik mücadelemizde hayatını kaybeden atalarımızı rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz."