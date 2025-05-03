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Çerkezköy’de 5. kattan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 5. katından düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Bebeğin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çerkezköy’de 5. kattan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı

Olay, Çerkezköy ilçesi Gültepe Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 yaşındaki M.N.B. henüz belirlenemeyen bir nedenle ailesiyle yaşadığı apartmanın 5. katındaki daireden beton zemine düştü. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz bebek, ağır yaralı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

JANDARMA EKİPLERİ TAHKİKAT BAŞLATTI

Öte yandan, bebeğin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çerkezköy
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