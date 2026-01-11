HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çermik’te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde hayvansever bir vatandaş, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.Çermikte kar yağışının devam ettiği kırsal bölgelere esnaf Selahaddin Dayan, örnek bir davranışa imza attı.

Çermik’te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde hayvansever bir vatandaş, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Çermik’te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı 1

Çermikte kar yağışının devam ettiği kırsal bölgelere esnaf Selahaddin Dayan, örnek bir davranışa imza attı. Çermik’te yemek sektöründe hizmet veren Dayan, kar yağışları ile birlikte, yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını, insan olarak vicdan azabı çektiğini bu nedenle doğaya yem bıraktığını söyledi. Dayan, imkanı olanların yaban hayatı da düşünmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çermik’te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralıKontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
İzmir’de pikap traktöre arkadan çarptı: 2 yaralıİzmir’de pikap traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.