Çermik’te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde hayvansever bir vatandaş, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Çermikte kar yağışının devam ettiği kırsal bölgelere esnaf Selahaddin Dayan, örnek bir davranışa imza attı. Çermik’te yemek sektöründe hizmet veren Dayan, kar yağışları ile birlikte, yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını, insan olarak vicdan azabı çektiğini bu nedenle doğaya yem bıraktığını söyledi. Dayan, imkanı olanların yaban hayatı da düşünmesi gerektiğinin altını çizdi.

