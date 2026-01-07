HABER

CES 2026'dan: Motorola, kitap gibi katlanan telefonu "Razr Fold"u tanıttı! İşte özellikleri

Motorola, katlanabilir cihaz pazarına giriş yaptı. Şirket, CES 2026 kapsamındaki Lenovo Tech World etkinliğinde, kitap gibi katlanabilen yeni amiral gemisi Razr Fold'u duyurdu.

Enes Çırtlık

2020 yılında Razr'ı "flip" (dikey katlanır) tarzı bir telefonla yeniden canlandıran Motorola, şimdi ise CES 2026'da Samsung'un Galaxy Z Fold ve Google'ın Pixel Fold serileri gibi kitap tarzı bir katlanabilir telefon olan Motorola Razr Fold'u tanıttı.

İŞTE MOTOROLA RAZR FOLD'UN ÖZELLİKLERİ

Razr Fold, 8,09 inçlik bir LTPO iç ekran (2K çözünürlük) ve 6,56 inçlik bir dış ekran ile geliyor. Cihazın arka tarafında ise üçlü 50MP kamera kurulumu bulunuyor:

  • Ana Kamera: 50MP Sony LYTIA sensörü.
  • Ultra Geniş Açı: 50MP.
  • Telefoto: 50MP periskop lens (3x optik zoom).

Bu donanım, Dolby Vision formatında video kaydını destekliyor. Selfie tarafında ise kapak ekranında 32MP, iç ekranda ise 20MP çözünürlüğünde ön kameralar yer alıyor.

Razr Fold, yazılım tarafında da "Catch Me Up" ve "Next Move" gibi üretkenlik odaklı yapay zeka özellikleriyle donatılmış durumda. Ayrıca cihaz, Moto Pen Ultra stylus kalemi destekliyor. Yani telefonun kalem desteği var.

Razr Fold satışa çıktığında, Motorola'nın renk otoritesi Pantone ile iş birliği kapsamında "Pantone Blackened Blue (Karartılmış Mavi)" ve "Pantone Lily White (Zambak Beyazı)" adında iki özel renk seçeneğiyle raflarda olacak.

Motorola, Razr Fold'un işlemci, batarya kapasitesi, fiyatlandırma ve piyasaya çıkış tarihi gibi diğer kritik detaylarını ileri bir tarihte açıklayacağını belirtti.

