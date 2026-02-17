Çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan 57 şahsı, yapılan çalışmalar neticesinde son 1 hafta içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 57 şahıstan 11’İ sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları çerçevesinde son 1 hafta içerisinde il genelinde yapılan çalışmalarda 31 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı. İşlemleri yapılan 31 şahıstan 6’sı adli makamlarca tutuklanırken, operasyonlarda 129,17 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 2 bin 809 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır