HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, 17-23 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, yakalama kararı ile aranan 6 şahıs da yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk alanlarında 38 bin 358 şahıs ve 11 bin 913 araç kontrol edildi. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 8, hırsızlık suçundan 4, kaçakçılık suçundan 1, uyuşturucu madde suçundan 11 ve diğer suçlardan 33 şahıs olmak üzere toplam 57 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 20 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından; yakalama kararı ile aranan toplam 6 şahıs yakalanırken, çıkarıldıkları adli makamlarca 5 şahıs tutuklandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk sahasında alınan tedbirler sonucunda; kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, konut dokunulmazlığın ihlali ve imar kirliliğine neden olma suçlarında azalma meydana geldiği açıklandı.

Çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs tutuklandı 1

Çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs tutuklandı 2

Çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs tutuklandı 3

Çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs tutuklandı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayasofya’da bilim kurulu kararıyla tadilatlar devam ediyorAyasofya’da bilim kurulu kararıyla tadilatlar devam ediyor
50 yıl hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki çocuk yakalandı50 yıl hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki çocuk yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.