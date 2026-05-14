Çeşme açıklarında lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta 16’sı çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 12 Mayıs günü saat 06.25 sıralarında deniz üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirtilen koordinatlara sevk edilen TCSG-4 ve KB-41 botlarınca durdurulan lastik botta yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 16’sı çocuk toplam 39 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı. Yapılan incelemede 29’u Afganistan, 6’sı Kamerun, 3’ü Gine ve 1’i Haiti uyruklu olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

