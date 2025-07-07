Çeşme'de motosikletiyle denize uçtu: O anlar kamerada

Olay, Çeşme ilçesi sahil bandında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, sahil kenarında motosikletinin üzerinde oturarak bir süre denizi izledi. Bir süre sonra sürücünün gaza dokunmasıyla motosiklet hareket ederek sürücüsüyle birlikte denize uçtu. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu sürücü kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin sahil kenarında durduğu, ardından bir anda hızlanarak denize doğru ilerlediği ve suya uçtuğu anlar görüldü.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır