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Çeşme'de plajlar doldu taştı nüfus 1 milyonu geçti

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilciler İzmir'in Çeşme ilçesine akını ediyor. Nüfusu 1 milyonu aşan ilçede vatandaşlar denizin ve kumun tadını çıkartıyor. İlçenin en ünlü plajlarından Ilıca Plajı'nda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Çeşme'de plajlar doldu taştı nüfus 1 milyonu geçti

İzmir'in en ünlü ve gözde tatil noktalarından biri olan Çeşme'de bayram yoğunluğu yaşanıyor. İlçenin nüfusu bayramın ikinci günü itibariyle 1 milyonu aşarken, otellerde doluluk oranı ise yüzde 90'ı buldu. Çeşme'nin en ünlü plajlarından biri olan Ilıca Plajı'nda yaşanan yoğunluk göze çarptı. 3 kilometrelik şeridi olan ünlü plaja gelen vatandaşlar, kumsalları hıncahınç doldurdu. Bazı vatandaşlar yüzerek vakit geçirirken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Ilıca Plajı'nda oluşan kalabalık havadan görüntülendi.
Öte yandan 4.5 günlük bayram tatili için İzmir Çeşme'ye gelen vatandaşlar, Alaçatı gişelerinde de metrelerce yoğunluk oluşturdu. İlçede hem polis hem de jandarma, ek tedbirlerle tatilcilerin rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için önlem aldı.

"ÇEŞME ILICA'YI SEVİYORUZ"

İzmir'in Bayraklı ilçesinden günü birlik geldiklerini ifade eden Hatem Gökay (36), "Çeşme Ilıca'nın denizini çok seviyoruz. Ailecek herkesin gelebileceği güzel bir sahil burası. Denizi de hem sıcak hem de güzel" diye konuştu.

İzem Gökay (32) da Çeşme Ilıca'yı sevdiklerini belirterek, "Burası güzel, denizini seviyoruz. Şahane bir ortam var, yakın olduğu için İzmirli vatandaşlar da burayı tercih edebilir" dedi.

Ailenin küçük çocuğu da Ilıca'yı sevdiğini, buraya yüzmek ve oyun oynamak için geldiğini ifade etti.

"KAFA TATİLİ YAPMAYA GELDİK"

Çeşme Ilıca'nın her zaman çok güzel olduğunu dile getiren 15 yaşındaki Salih Kaan Heper, "Günü birlik ailemle birlikte geldim. Öyle kafa tatili yapıyoruz. Bayram tatili çok güzel insanlar da tatil olduğu için gelip buraları doldurmuş. Kurban Bayramı olduğu için de doğal olarak herkes buraya gelmiş ve tatilinin tadını çıkartıyor" şeklinde konuştu.

"SUYU GÜZEL VE TEMİZ"

Manisa Soma'dan Çeşme Ilıca'ya tatile gelen Resul Bolat (37), "Kurban Bayramı tatilini günü birlik olarak buradan geçirmek için geldim. Burayı seviyorum, suyu çok güzel ve çok temiz. Her sene buraya gelirim bu bayram tatilini de burada değerlendireceğim" diyerek sözlerini noktaladı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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çeşme
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