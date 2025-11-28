HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çeşme’deki yangında 7 tekne alevlere teslim oldu

İzmir’in Çeşme ilçesinde teknelerin bulunduğu bir plajda çıkan yangında 7 özel tekne alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Çeşme’deki yangında 7 tekne alevlere teslim oldu

Yangın saat 11.00 sıralarında, Ilıca Yıldızburnu Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demirli bir teknede çıkan yangın kısa sürede diğer özel teknelere de sıçradı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgede panik yaşandı. Yangının büyümesi üzerine tekne sahipleri, teknelerini alevlerden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Kıyıdan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Plaj çevresindeki vatandaşlar da korku dolu anlar yaşarken, yangından çıkan alevlerin teknelerine sıçramaması için sahipleri teknelerine koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, çıkan yangında 7 özel teknenin yandığı öğrenildi. Yangında can kaybı olmazken kullanılamaz hale gelen teknelerde büyük maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Çeşme’deki yangında 7 tekne alevlere teslim oldu 1

Çeşme’deki yangında 7 tekne alevlere teslim oldu 2

Çeşme’deki yangında 7 tekne alevlere teslim oldu 3

Çeşme’deki yangında 7 tekne alevlere teslim oldu 4

Çeşme’deki yangında 7 tekne alevlere teslim oldu 5

Çeşme’deki yangında 7 tekne alevlere teslim oldu 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin'de bir aile yok olmuştu! 'Yasak aşk' ve 'hırsızlık' iddiaları art arda geldiMardin'de bir aile yok olmuştu! 'Yasak aşk' ve 'hırsızlık' iddiaları art arda geldi
Teröristbaşı Öcalan'dan 'CHP' çıkışı! İmralı'da konuşulanlar ortaya çıktıTeröristbaşı Öcalan'dan 'CHP' çıkışı! İmralı'da konuşulanlar ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.