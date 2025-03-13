HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Çeşme Limanı'nda tırın içinden 138 tabanca çıktı

Çeşme Limanı'nda tırın içinden 138 tabanca çıktı

13.03.2025 16:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'ya gitmek üzere Çesme Limanı'na gelen tırda 138 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Çeşme Limanı'nda tırın içinden 138 tabanca çıktı

Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Almanya'ya gitmek üzere Çesme Limanı'na gelen ve tekstil malzemeleri taşıdığı öğrenilen tırı risk analizi için X-Ray taramasına sevk etti. Bu esnada ekipler aracın taramaya girmeden önce liman sahasında bekleme yaptığını belirledi. Durumdan şüphelenen ekipler, tırın cihaza girmeden önce konteynerlerin yanına koli indirdiğini tespit etti. Kolilerde yapılan aramada çoğu 'hayalet silah' olarak tabir edilen tabanca olmak üzere toplam 138 tabanca ve 135 şarjör ele geçirildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan tır şoförü F.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Yalova'da İDO'ya ait feribot kaza yaptıYalova'da İDO'ya ait feribot kaza yaptı
Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı! "Aleyna Öldürüyorlar beni diye bağırıyordu"Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı! "Aleyna Öldürüyorlar beni diye bağırıyordu"
Anahtar Kelimeler:
çeşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

Ahlaksız adam yakalandı

Ahlaksız adam yakalandı

Beklenen oldu: Rekabet Kurumu, Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na devrini onayladı!

Beklenen oldu: Rekabet Kurumu, Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na devrini onayladı!

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

İmamoğlu konuşmaya böyle başladı, böyle bitirdi! Gündem olan görüntüler

İmamoğlu konuşmaya böyle başladı, böyle bitirdi! Gündem olan görüntüler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.