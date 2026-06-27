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Çeşme’deki yangın kontrol altında

İzmir’in Çeşme ilçesinde çöplük alanda başlayıp rüzgarın da etkisiyle otluk ve makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerin söndürüldüğü bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çeşme’deki yangın kontrol altında

Alaçatı Mahallesi yakınlarında bulunan bir çöplük alanda saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki otluk ve makilik alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi yönlendirildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği etkili müdahale neticesinde yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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