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Çeteler arasında 'suç' ittifakı! Almanya'daki kanlı saldırının perde arkasında 'öpücük' detayı

Almanya'da gerçekleştirilen suikast girişiminde, uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin'in yeğeni Çağdaş Baybaşin ağır şekilde yaralanmıştı. Kanlı saldırının detayları da ortaya çıktı. Daltonlar, Tolhildanlar ve Gündoğmuş çeteleri arasında bu suikast girişimi için suç ittifakı kurulduğu belirlendi. Öte yandan saldırının 'Öpücük' paylaşımı nedeniyle yapılmış olabileceği de belirtildi. İşte tüm detaylar...

Çeteler arasında 'suç' ittifakı! Almanya'daki kanlı saldırının perde arkasında 'öpücük' detayı

Avrupa uyuşturucu trafiğinde kritik bir öneme sahip olduğu belirtilen İlmettin Aytekin (Tekin Kartal) 600 kilogramlık kayıp kokain sevkiyatıyla ilgili uyuşturucu baronu Abdullah Baybaşin ile bir restoranda yemek yedi. Aytekin bu yemeğin ardından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Çeteler arasında suç ittifakı! Almanya daki kanlı saldırının perde arkasında öpücük detayı 1
(Tekin Kartal, Abdullah Baybaşin, Çağdaş Baybaşin)

BAŞINA VE BOYNUNA 5 EL ATEŞ EDİLDİ! HAYATINI KAYBETTİ

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, tetikçi yakın mesafeden Aytekin'in başına ve boynuna tam 5 el ateş etti. Saldırı sonucu Aytekin hayatını kaybetti, saldırgan ise kaçtı.

15 AY SONRA DALTONLAR YÖNETİCİSİNE SUİKAST

İspanya'nın Barselona şehrinde yaşanan bu olaydan 15 ay sonra Torrevieja kentinde başka bir suikast yaşandı. Pedro Lorca ile Rambla de Juan Mateo caddelerinin kesiştiği açık alandaki bir kafenin terasında oturan Daltonlar suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer'e iki maskeli tetikçi tarafından ateş açıldı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Koçer, hastanede hayatını kaybetti.

Çeteler arasında suç ittifakı! Almanya daki kanlı saldırının perde arkasında öpücük detayı 2
(Caner Koçer)

SALDIRININ ARDINDAN 'ÖPÜCÜK' PAYLAŞIMI YAPTI

Bu suikastın ardından iddialara göre uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin'in yeğeni Çağdaş Baybaşin, sosyal medya hesabından 'Öpücük' paylaşımı yaptı.

Çeteler arasında suç ittifakı! Almanya daki kanlı saldırının perde arkasında öpücük detayı 3

SUİKASTIN ARDINDAN 'SUÇ İTTİFAKI' KURULDU

Her şey bu paylaşımdan sonra oldu. Daltonlar lideri Beratcan Gökdemir, Tolhildanlar çetesi yöneticisi 'Siirtli Naci' lakaplı Naci Yılmaz ve Gündoğmuşlar çetesi lideri Uğurcan Gündoğmuş arasında bir suç ittifakı kuruldu. Suç ittifakı 31 Aralık 2025'te bir saldırı düzenledi.

Çeteler arasında suç ittifakı! Almanya daki kanlı saldırının perde arkasında öpücük detayı 4

SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

Çağdaş Baybaşin, Hüseyin Başbaşin ile birlikte, amcası Hüseyin Baybaşin'in özgürlüğü için düzenlenen protesto gösterilerinin ardından bindiği takside silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Çağdaş Baybaşin uzun bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunmayı başardı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren; Gündoğmuşlar suç örgütüyle bağlantılı olan Cihan K., Gündoğmuşlar çetesi üyesi Elvan Alperen Ç., Tolhindanlar yöneticisi Engin D. ve Mazloum M. yakalandı. Saldırının planlayıcısının ise 'TNT Süleyman' lakaplı Sülyman A. olduğu tespit edildi.

İTİRAF GELDİ! SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINI İŞARET ETTİ

Saldırı sonrası yakalanan Cihan K., Düsseldorf'taki Yüksek Bölge Mahkemesi'nde verdiği ifadede olay yerinde olduğunu kabul etti ve ateş etmediğini belirtti. Cihan K. ayrıca, bu saldırının İspanya'daki suikastın intikamı olduğunu söyledi. Cihan K. ayrıca, Çağdaş Baybaşin'in faili sosyal medyada övmesi nedeniyle kurban olarak seçilmiş olabileceğini söyledi

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Anahtar Kelimeler:
Almanya çete
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