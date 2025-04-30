Cevdet Yılmaz: Herkesin eşit vatandaşlık içinde yaşadığı bir Suriye istiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Yılmaz, Kamışlı'daki konferansla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Suriye ile ilgili bizim politikamız çok açık ve net. Biz Suriye'nin egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yanayız; ama aynı zamanda tüm etnik unsurları, mezhepleri, dinleri kapsayan bir yönetimin oluşmasını arzu ediyoruz. Türkiye'nin pozisyonu çok açık bu noktada; hem Dışişleri Bakanımız, hem Cumhurbaşkanımız her düzeyde bunu ifade ediyor.

İstikrarlı bir Suriye istiyoruz. Herkesin eşit vatandaşlık içinde huzur içinde yaşadığı bir Suriye istiyoruz. Birtakım dış odakların Suriye'yi bölmeye, parçalamaya veya iç çekişmeler oluşturup Suriye'nin istikrarını bozmaya dönük çabalarını hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Dolayısıyla inşallah kendi içlerinde güzel bir müzakere süreci ile yeni anayasayı şekillendirdiklerinde bu tartışmalar da geride kalmış olacaktır diye inanıyoruz" diye konuştu. (DHA)

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır