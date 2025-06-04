Ceviz kabuğunun faydaları nelerdir? Ceviz kabuğunu kaynatıp suyunu içmek ne işe yarar?

Bir avuç cevizin besin değeri yaklaşık olarak 185 kaloridir ve 0.7 gram şeker, 4 gram karbonhidrat, 2 gram liften oluşur. Manganez, E vitamini, bakır gibi çeşitli mineraller ve vitaminler açısından da son derece zengin bir besin olan ceviz kalp sağlığından hafızaya kadar insan sağlığına birçok olumlu etkisi bulunan bir yiyecektir. Ayrıca farklı tariflerde de yer alarak lezzetiyle de çok sevilir ve tercih edilir. En bilinen yararlarından bazıları şunlardır:

Omega 3 yağ asitleri açısından zengindir.

Antioksidan açısından zengindir.

Kanser riskini azaltır.

Sperm kalitesini arttırır.

Hafızayı güçlendirir.

Bağırsak sağlığını destekler.

Kilo kontrolünü sağlar.

Diyabet riskini düşürür.

Yaşlanma sürecini sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için destekler.

Kalp sağlığını korur.

Cilt sağlığını korur.

Ceviz kabuğunun faydaları nelerdir? Ceviz kabuğu neye iyi gelir?

Sadece içi ile değil ceviz, kabuğu ile de birçok fayda sağlar. Ceviz kabuğundan yapılan çay ile çeşitli rahatsızlıkların giderilmesi sağlanabilir. Çay formunda içilmesinin iyi geldiği bazı durumlar ve ceviz kabuğu faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Balgam sökücü özelliği bulunur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Akciğeri temizler:

Astıma iyi gelir.

Antioksidan içerir.

Serbest radikallere karşı bedeni korur.

Ağız kokusunun giderilmesini sağlar.

Öksürüğe iyi gelir.

Göbek, karın ve basenlerdeki yağların erimesine yardımcı olur.

Bölgesel yağlanmaların önüne geçebilir.

Kür olarak kullanılan ve adlandırılan ceviz kabuğunu kaynatıp suyunu içmenin faydaları özellikle vücudun ihtiyaç duyduğu mineraller ve vitaminler açısından kendini gösterir. Hazırlanması ile son derece kolay ve pratiktir. Şu adımları uygulanarak ceviz perdesi kürü ya da kısaca ceviz kabuğu çayı yapılabilir:

Cevizin kabuklarından perde adı verilen kısımları ayıklanır.

1 bardak ceviz kabuğu perdesi kaynar suyun içine atılır.

10 dakika kaynatılır.

Renk alan suyun altı kapatılır ve birkaç dakika demlenmeye bırakıldıktan sonra tüketilir.

Ceviz kabuğunu kaynatıp suyunu içmek ne işe yarar?

Kilo vermeye yardımcı olan çeşitli hastalıklara iyi geldiği bilinen ceviz kabuğu çayı tek başına tüketildiği zaman çok etkili olmayabilir. Bu yüzden uzaman bir doktor denetiminde hazırlanan program dâhilinde farklı yiyecek ve içeceklerle birlikte desteklendiği zaman kilo vermeye yardımcı olabilmektedir. Ayrıca adet söktürücü özelliği de bulunan ceviz kabuğu suyunun faydaları kullanım amacına ya da yaşanan sorunlara göre çeşitlilik gösterir.

Ceviz kabuğu çayı ya da ceviz kabuğunun iç kısmındaki perdelerden hazırlanan çay çok sık içilmemelidir. Aksi takdirde faydaları bir yana zararları da dokunabilir. Öksürüğü sakinleştiren, boğazı rahatlatan ceviz kabuğu çayı eğer bu amaçlar ile tüketilecekse 1 hafta boyunca her gece yatmadan önce 1 fincan kadar içilebilir. Ancak bir uzman doktor onayı kesinlikle olmalıdır.

Hamilelerin de tüketebileceği kabul edilen ceviz kabuğu çayı bilinçsizce tüketilmemelidir. Doktor kontrolünde ve doktorun önerdiği miktarlarda tüketilmesi son derece önemlidir. Emziren annelerin hamile kadınların tüketmemesinin daha iyi olacağı bilinen ceviz kabuğu çayı mutlaka doktora sorularak kullanılmalıdır.

Bilinçsizce kullanılırsa bazı alerjik reaksiyonlar ya da hastalıkları tetikleyici etkiler görülebilir. Özellikle alerjileri olanlar, yaşlı kişiler, bir hastalığın tedavi sürecinde olanlar ya da kronik hastalığı bulunanlar bilinçsizce tüketmemelidir. Bu yüzden kullanılacaksa kesinlikle bir uzman doktor onayı ile kullanılmalıdır.