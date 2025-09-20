Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Cevizlibağ’da bulunan KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda yaz tatili boyunca odalarında eşyalarını bırakan öğrenciler, dönüşte odalarındaki valizlerinin açılarak içlerindeki eşyaların dağıtıldığını ve kilitli olan dolaplarının kilitlerinin kırıldığını görünce büyük şok yaşamıştı.



BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Öğrenciler, valizlerinin karıştırıldığını, bazı kişisel eşyalarının başka odalardan çıktığını, bazılarının ise tamamen kaybolduğunu dile getirerek yurt yönetimine tepki göstermişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçerek soruşturma başlatmıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

3 İSİM GÖREVDEN ALINMIŞTI

Yapılan açıklamada Merkezefendi ve Atatürk öğrenci yurtlarında görevli iki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısının görevden alındığını duyurulmuştu.



4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

KYK yurdunda yaşanan skandala karışan 4 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Hiçbir suç cezasız kalmaz!" ifadelerini kullandı.

