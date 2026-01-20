HABER

Erzurum’da 690 mahallenin yolu ulaşıma kapalı

Erzurum’da kar yağışı nedeniyle 690 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının eksi 18 derecelere kadar düştüğü Erzurum’da kar yağışı da etkili olmaya devam ediyor. Gece yağan kar bir kez daha kent merkezini kapattı. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarının üzerinde biriken yaklaşık 30-40 santim yüksekliğindeki karları temizlemek için mesai harcadı. Meteoroloji uzmanları, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğini belirtti.
Uzmanlar buzlanma ve don olayı uyarısı yaparak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

