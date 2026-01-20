HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Lapa lapa kar altında adrenalin dolu yolculuk

Kocaeli’yi etkisi altına alan kar yağışı eşsiz manzaralar ortaya koyarken, bazı vatandaşlar UTV’ler ile adrenalin yaşıyor. Lapa lapa kar yağışının altında eşsiz manzaranın tadını çıkaranlar, doğada doyasıya eğleniyor.

Lapa lapa kar altında adrenalin dolu yolculuk

Kocaeli genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde muazzam görüntüler oluşturdu. Doğanın sunduğu bu görsel şöleni fırsat bilen adrenalin tutkunları, UTV araçlarıyla zorlu parkurlara meydan okudu. Lapa lapa yağan karın altında, beyaz örtüyle kaplanan orman yollarında ilerleyen vatandaşlar, hem karın tadını çıkardı hem de doyasıya eğlendi. Şehrin gürültüsünden uzak, tamamen doğayla iç içe gerçekleşen bu yolculukta, UTV araçlarının performansı ve karın sunduğu zorlu şartlar heyecanı ikiye katladı.

Lapa lapa yapan kar dron ile görüntülendi
Samanlı dağlarının zirvelerinde çekilen görüntülerde beyaz örtü ile İzmit körfezi birleşti. Mükemmel uyumuyla körfezin mavisi ile bembeyaz ormanlar ortaya eşsiz manzaralar çıkardı. UTV araçları ile adrenalin yaşayan vatandaşlar, yoğun yağış altında sucuk ekmek keyfi yapmayı ihmal etmedi.
Çok güzel eğlendiklerini ifade eden Faruk Dönendemir, "Güzel de bir kar yağışı yakaladık. Sucuğumuzu yaptık. Karın keyfini çıkartacağız. Manzara gerçekten harika. Keşke herkes gelebilse ama sadece UTV’ler ile geliniyor" dedi.
Arkadaşlarıyla geldiklerini ifade eden Emine Çakır ise, "UTV turumuzu gerçekleştirdik. Kızak ve sucuk ekmek yaptık. Yoğun bir kar yağışı olmasına rağmen hava çok güzel. Görsel bir şölen yaşıyoruz" diye konuştu.

Lapa lapa kar altında adrenalin dolu yolculuk 1

Lapa lapa kar altında adrenalin dolu yolculuk 2

Lapa lapa kar altında adrenalin dolu yolculuk 3

Lapa lapa kar altında adrenalin dolu yolculuk 4

Lapa lapa kar altında adrenalin dolu yolculuk 5

Lapa lapa kar altında adrenalin dolu yolculuk 6

Lapa lapa kar altında adrenalin dolu yolculuk 7Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum’da 690 mahallenin yolu ulaşıma kapalıErzurum’da 690 mahallenin yolu ulaşıma kapalı
Basın İlan Kurumu'ndan dijital dönüşüm paneli: Yapay zekâ gazeteciliği nereye taşıyor?Basın İlan Kurumu'ndan dijital dönüşüm paneli: Yapay zekâ gazeteciliği nereye taşıyor?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.