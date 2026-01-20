Lapa lapa kar altında adrenalin dolu yolculuk

Kocaeli genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde muazzam görüntüler oluşturdu. Doğanın sunduğu bu görsel şöleni fırsat bilen adrenalin tutkunları, UTV araçlarıyla zorlu parkurlara meydan okudu. Lapa lapa yağan karın altında, beyaz örtüyle kaplanan orman yollarında ilerleyen vatandaşlar, hem karın tadını çıkardı hem de doyasıya eğlendi. Şehrin gürültüsünden uzak, tamamen doğayla iç içe gerçekleşen bu yolculukta, UTV araçlarının performansı ve karın sunduğu zorlu şartlar heyecanı ikiye katladı.

Lapa lapa yapan kar dron ile görüntülendi

Samanlı dağlarının zirvelerinde çekilen görüntülerde beyaz örtü ile İzmit körfezi birleşti. Mükemmel uyumuyla körfezin mavisi ile bembeyaz ormanlar ortaya eşsiz manzaralar çıkardı. UTV araçları ile adrenalin yaşayan vatandaşlar, yoğun yağış altında sucuk ekmek keyfi yapmayı ihmal etmedi.

Çok güzel eğlendiklerini ifade eden Faruk Dönendemir, "Güzel de bir kar yağışı yakaladık. Sucuğumuzu yaptık. Karın keyfini çıkartacağız. Manzara gerçekten harika. Keşke herkes gelebilse ama sadece UTV’ler ile geliniyor" dedi.

Arkadaşlarıyla geldiklerini ifade eden Emine Çakır ise, "UTV turumuzu gerçekleştirdik. Kızak ve sucuk ekmek yaptık. Yoğun bir kar yağışı olmasına rağmen hava çok güzel. Görsel bir şölen yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır