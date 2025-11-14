HABER

Cevizlibağ'da korkunç olay! Metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti: İşte kaza anı...

Cevizlibağ metrobüs durağında tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen yaşındaki Hüseyin C.'ye metrobüs çarptı. Ağır yaralanan Hüseyin C., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada metrobüsün içindeki 2 yolcu da yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte kahreden olayın görüntüleri...

Cevizlibağ metrobüs durağında korkunç bir olay meydana geldi. Kaza, saat 15.30 sıralarında Cevizlibağ Metrobüs Durağı Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şoför İsmail B. idaresindeki metrobüs, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye çarptı.

Cevizlibağ da korkunç olay! Metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti: İşte kaza anı... 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin C. ve metrobüsün ani fren yapması nedeniyle yaralanan yolculardan Cabir D. ile Ebrar N.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cevizlibağ da korkunç olay! Metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti: İşte kaza anı... 2

YARALANANLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hüseyin C. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Öte yandan kazada yaralanan yolcular Cabir D. ile Ebrar N.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Metrobüs şoförü İsmail B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hüseyin C.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye metrobüsün çarptığı anlar yer aldı.

Cevizlibağ da korkunç olay! Metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti: İşte kaza anı... 3


