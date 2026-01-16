HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan buzlanma ve don uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde etkili olacak soğuk hava nedeniyle beklenen kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; ülke genelinde 17 Ocak Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Soğuk havanın, yurdun batı kesimlerinde 21 Ocak Çarşamba, iç ve doğu kesimlerinde ise 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Bu süreçte Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayları görülmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğinin altı çizildi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
17 yaşındaki Atlas'tan geriye kalan görüntüler kahretti! İstanbul'daki ikinci Minguzzi olayı gündemde17 yaşındaki Atlas'tan geriye kalan görüntüler kahretti! İstanbul'daki ikinci Minguzzi olayı gündemde
Antalya'da şizofreni hastası adam babasını katletti!Antalya'da şizofreni hastası adam babasını katletti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.