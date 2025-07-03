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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 'İklim Kanunu' paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Kanunu hakkında bilgilendirici bir paylaşımda bulundu. Kamuoyundaki yanlış algıların önüne geçmek amacıyla hazırlanan bilgilendirme metni Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 'İklim Kanunu' paylaşımı
Doğukan Akbayır

Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi", TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içinde Emisyon Ticaret Sistemi'nde (ETS) yer alacak işletmeler sera gazı emisyon izni almak zorunda olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, X hesabından yasalaşan İklim Kanunu hakkında bilgilendirme paylaşımında bulundu.

İKLİM KANUNU HAKKINDA PAYLAŞIM

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İKLİM KANUNU NEDİR?

Yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan Kanun, iklim değişikliği ile mücadelede esas olan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini, planlama ve uygulama araçlarını, gelirleri, izin ve denetim ile bunlara ilişkin yasal ve kurumsal çerçevenin usul ve esaslarını kapsıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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