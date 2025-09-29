HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çevre temizlik vergisi nedir, nasıl ödenir?

Devletin, kamu hizmetleri için harcanmak adına yerel yönetimler tarafından yasalara göre belirleyerek topladıkları vergiler çeşitlilik göstermektedir. Özel ya da tüzel kişiler oldukları fark etmeksizin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm vatandaşlar çeşitli türlerden vergi ödemekle yükümlü tutulur.

Çevre temizlik vergisi nedir, nasıl ödenir?
Ferhan Petek

Kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi gibi türlü vergiler hem bireysel hem de kurumsal olarak ödenebilmektedir. Evlerden iş yerlerinden günlük olarak çıkan çöpler de vergiye tabi tutulmaktadır. Çevre temizlik vergisi adı ile alınan vergi türü belediye sınırları içinde yer alan ve kamuya özel temizlik hizmetlerinden yararlanan herkesi kapsayan bir vergi türüdür.

Çevre temizlik vergisi nedir, ne işe yarar?

Sokaklarda, caddelerde çöp konteynerleri düzenli olarak boşaltılmazsa, hem hijyen hem de sağlık için ciddi problemler ve hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu yüzden kamuya açık alanların temizliği son derece önemlidir ve bu temizlikten kamu hizmetleri veren kurumlar sorumludur. Halk arasındaki adı ile çöp vergisi olarak da anılan çevre temizlik vergisi belediye gelirler kanunu kapsamında ödenmekle sorulu tutulan bir vergi türü olarak uygulanmaktadır.

Evlerde çevre temizlik vergisi tutarı su faturasına yansıtılmaktadır. İş yerlerinde ise belirlenen çevre vergisi tutarı direkt olarak belediyelere ödenmek zorundadır. Belli süreler içinde ve belli bir düzen ile ödenmek zorunda tutulan çevre temizlik vergisine ilişkin olan belediye gelirleri kanunu genel tebliği kapsamında ele alınmaktadır ve Resmi Gazete’de ilan edilmektedir.

Çevre temizlik vergisi nasıl, ne zaman ve nereye ödenir?

Kısaca ÇTV ödeme ya da çevre temizlik vergisi ödemesi bir yıl içinde iki taksit olarak ödenmektedir. Bir mart tarihinde başlayan çevre temizlik vergisi ödemeleri mayıs ayının son gününde son bulmaktadır. Mart, nisan ve mayıs ayları içinde verginin ilk taksiti ödenmek zorundadır. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayında başlar.

Çevre temizlik vergisi de eğlence vergisi, haberleşme vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, yangın sigortası vergisi gibi belediye vergileri arasında yer alan bir vergi türü olarak ödenmektedir. Bu vergi türü ev sahipleri ve işyeri sahipleri tarafından ödenmekle yükümlü olan bir vergi türüdür. Belediyeler tarafından sağlanan temizlik hizmetleri ve çöp toplama hizmetleri için tahsil edilir. Evler, işyerleri ve diğer kullanım alanlarında iki temel kategoriye ayrılmaktadır:

Konutlarda:

  • Kiracılar ve ev sahipleri öder.
  • Su faturası üzerinden otomatik olarak ödenmiş olur.
  • Belediyelerin su hizmeti ulaştıramadığı yerlerde ev sahibi ya da kiracı direkt olarak belediyeye ödeme yapmalıdır.

İşyerlerinde ve diğer kullanım alanlarında:

  • Vergi, mülkün kullanım alanı ile belediyenin belirlemiş olduğu kat sayılar doğrultusunda hesaplanır.
  • Vergi ödemekle mükellef olanlar ödemelerini belediyeye direkt olarak yapmakla yükümlüdür.
  • Dükkanlar, işletmeler, ofisler gibi ticari alan konumunda olan yerler ÇTV ödemek zorundadır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkentte taş taş üstünde kalmadı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Rusya'nın 12 saat boyunca füze yağdırdığı Kiev harabeye döndüBaşkentte taş taş üstünde kalmadı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Rusya'nın 12 saat boyunca füze yağdırdığı Kiev harabeye döndü
Başvurular bugün başladı! Yeni üye böyle seçilecekBaşvurular bugün başladı! Yeni üye böyle seçilecek

Anahtar Kelimeler:
vergi çevre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.