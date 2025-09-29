Çevre temizlik vergisi nedir, nasıl ödenir?

Kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi gibi türlü vergiler hem bireysel hem de kurumsal olarak ödenebilmektedir. Evlerden iş yerlerinden günlük olarak çıkan çöpler de vergiye tabi tutulmaktadır. Çevre temizlik vergisi adı ile alınan vergi türü belediye sınırları içinde yer alan ve kamuya özel temizlik hizmetlerinden yararlanan herkesi kapsayan bir vergi türüdür.

Çevre temizlik vergisi nedir, ne işe yarar?

Sokaklarda, caddelerde çöp konteynerleri düzenli olarak boşaltılmazsa, hem hijyen hem de sağlık için ciddi problemler ve hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu yüzden kamuya açık alanların temizliği son derece önemlidir ve bu temizlikten kamu hizmetleri veren kurumlar sorumludur. Halk arasındaki adı ile çöp vergisi olarak da anılan çevre temizlik vergisi belediye gelirler kanunu kapsamında ödenmekle sorulu tutulan bir vergi türü olarak uygulanmaktadır.

Evlerde çevre temizlik vergisi tutarı su faturasına yansıtılmaktadır. İş yerlerinde ise belirlenen çevre vergisi tutarı direkt olarak belediyelere ödenmek zorundadır. Belli süreler içinde ve belli bir düzen ile ödenmek zorunda tutulan çevre temizlik vergisine ilişkin olan belediye gelirleri kanunu genel tebliği kapsamında ele alınmaktadır ve Resmi Gazete’de ilan edilmektedir.

Çevre temizlik vergisi nasıl, ne zaman ve nereye ödenir?

Kısaca ÇTV ödeme ya da çevre temizlik vergisi ödemesi bir yıl içinde iki taksit olarak ödenmektedir. Bir mart tarihinde başlayan çevre temizlik vergisi ödemeleri mayıs ayının son gününde son bulmaktadır. Mart, nisan ve mayıs ayları içinde verginin ilk taksiti ödenmek zorundadır. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayında başlar.

Çevre temizlik vergisi de eğlence vergisi, haberleşme vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, yangın sigortası vergisi gibi belediye vergileri arasında yer alan bir vergi türü olarak ödenmektedir. Bu vergi türü ev sahipleri ve işyeri sahipleri tarafından ödenmekle yükümlü olan bir vergi türüdür. Belediyeler tarafından sağlanan temizlik hizmetleri ve çöp toplama hizmetleri için tahsil edilir. Evler, işyerleri ve diğer kullanım alanlarında iki temel kategoriye ayrılmaktadır:

Konutlarda:

Kiracılar ve ev sahipleri öder.

Su faturası üzerinden otomatik olarak ödenmiş olur.

Belediyelerin su hizmeti ulaştıramadığı yerlerde ev sahibi ya da kiracı direkt olarak belediyeye ödeme yapmalıdır.

İşyerlerinde ve diğer kullanım alanlarında: