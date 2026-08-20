Çevre yolunda otomobil yangını: 3 kişi yaralandı

Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde seyir halindeki 34 TF 7154 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, yangın yolun kenarındaki kuru otlara da sıçradı.

ÇEVRE YOLUNDA OTOMOBİL YANGINI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, adeta küle dönen otomobil kullanılamayacak duruma geldi. Araç içerisinde bulunan 3 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin, kendi imkanları ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gittikleri öğrenildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır