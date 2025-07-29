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Çevredekiler kaldırımı koltuk yapıp film gibi izledi! Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi!

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Antalya'da filmleri aratmayan olay... Eşinin uzaklaştırma kararı almasına sinirlenip 10 gün önce çatıya çıkarak itfaiyeye köşe kapmaca oynatan adam, bu sefer eşinin işlettiği ve satış için bir başkasıyla anlaştığını ileri sürdüğü gelinlik mağazasına girip ortalığı savaş alanına çevirdi. 1,5 saat boyunca ekiplere ecel terleri döktüren adam, gelinlikleri parçalayarak üzerlerine kolonya ve dezenfektan döktü, mutfak tüpüne çakmağı dayayınca itfaiye erinin tazyikli suyuyla etkisiz hale getirildi.

Ekipleri alarma geçiren olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki iki katlı gelinlik mağazasında yaşandı. Eşinin uzaklaştırma kararını aldırıp çocuklarını göstermediğini ve yine eşinin işlettiği gelinlik mağazasının satıldığını ileri süren 48 yaşındaki Bahadır T., işletmeye üst kattan girip gelinlikleri parçalamaya başladı.

Çevredekiler kaldırımı koltuk yapıp film gibi izledi! Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi! 1

Çevredekilerin fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesine üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

GELİNLİKLERİ PARÇALAYIP ÜZERİNE KOLONYA DÖKTÜ

Çevredekiler kaldırımı koltuk yapıp film gibi izledi! Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi! 2

Belirtilen adrese gelen ekipler, kolonya ve dezenfektanı gelinliklerin üzerine döküp elinde çakmakla gezen Bahadır T.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Çevredekiler kaldırımı koltuk yapıp film gibi izledi! Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi! 3

Eşinin çocuklarını göstermediğini ve onların velayetini almak istediğini belirten Bahadır T. yine eşinin gelinlik mağazasının sattığını ileri sürüp eylemi bu yüzden yaptığını söyledi.

Çevredekiler kaldırımı koltuk yapıp film gibi izledi! Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi! 4

Ekiplerin tüm çabalarına rağmen gelinlikleri parçalamaya devam edip içerideki eşyalara da zarar veren Bahadır T. bir süre sonra ise üst kattan aldığı mutfak tüpünü getirdi.

TÜPE ÇAKMAĞI DAYAYINCA TAZYİKLİ SUYU YEDİ

Çevredekiler kaldırımı koltuk yapıp film gibi izledi! Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi! 5

Çevredekilerin kaldırımı koltuk yapıp film gibi izlediği olayda, Bahadır T. çakmağı tüpe doğru yaklaştırıp yakma tehdidinde bulununca itfaiye ekipleri hazırlık yaptı.

Çevredekiler kaldırımı koltuk yapıp film gibi izledi! Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi! 6

Su hortumunu Bahadır T'ye isabet alacak şekilde hazırlayan itfaiye eri, tehlikeli hareketlerin artması üzerine tazyikli suyu üzerine sıkıp dengesini bozdu.

Çevredekiler kaldırımı koltuk yapıp film gibi izledi! Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi! 7

Bahadır T. çakmağı çakamadan elindeki tüpü fırlatıp bodrum katına kaçarken, polis ekipleri de işletmenin içerisine girip şahsı yakaladı. Kelepçe takılıp gözaltına alınan Bahadır T. polis merkezine götürüldü.

10 GÜN ÖNCE EKİPLERE KÖŞE KAPMACA OYNATMIŞTI

Çevredekiler kaldırımı koltuk yapıp film gibi izledi! Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi! 8

Bahadır T. 19 Temmuz Cumartesi günü aynı sebeple yaşadığı apartmanın çatısına çıkıp eylem yapmış, yerinde durmayınca yine aynı itfaiye erlerini 2,5 saat şişme yatak taşıtmak zorunda bırakmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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