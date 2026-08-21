Ceyda Yakova kaza sonrası bunları söylemiş... Acılı aile: "Görüntüleri izledik"

Motsiklet videolarıyla tanınan Ceyda Yakova'nın öldüğü kazayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Korkunç kaza, 17 Ağustos’ta saat 17.00 sıralarında Şile Avlak Virajı’nda meydana geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yaklaşık 1 ay önce mezun olan Ceyda Yakova, Şile’de yaşayan arkadaşını ziyaret etti. Yakova, ziyaretin ardından motosikletiyle gezmek için yola çıktı.

YÖN TABELASINA ÇARPMIŞ

Yakova’nın kullandığı motosikletin Şile Yolu Avlak Virajı’nda tekerleği mıcıra girdi. Dengesini kaybeden Yakova, yol kenarındaki yön tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Yakova’yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yakova, ağır yaralı olarak Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İÇ KANAMA GEÇİRMİŞ

Durumunun ciddi olması üzerine Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yakova’nın iç kanama geçirdiği belirlendi. Yakova, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

‘KENDİ PARASINI KAZANARAK MOTORU ALDI’

Baba Cem Yakova, "Ceyda, Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü bitirdi, daha geçen ay mezuniyeti vardı. Daha öncesinden bir voleybol sporculuğu vardı, üniversitede daha çok derslerine yoğunlaştı. Üniversitenin son iki senesinde de motosiklet merakı ve sevdası başladı. Bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama biraz tuttuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı, sınırlı çerçeveler içinde. Kendi çalışarak, parasını kazanarak motosikleti aldı. Okula gidiyor geliyor, işe gidiyor geliyor, ajansta da çalışıyordu aynı zamanda, aktifti. Biz de onun mutlu olmasından mutluyduk. Hobisi motosikletti" diye konuştu.

'GÖRÜNTÜLERİ SAVCININ İZNİ DAHLİNDE İZLEDİK'

Baba Yakova, “Kazanın ardından defin işlemlerinden sonra Jandarma Karakolu'nu ziyaret ettik. Görüntüleri savcının izni dahlinde izledik. Şu anda bize kask ve motosiklet kamerasını işlemler bitmediği için henüz teslim etmediler. Biz gördük ki orman yolunda tekerliği mıcıra kaptırıyor. Aslında çok rahat bir yol, ortalama 100’le gidiyor.

'100 KM HIZLA GİDİYOR'

Kaza anında da 100’le tekerlek mıcıra giriyor. Biraz asfalttan çıkıyor ve aşırı bir viraj da yok da hafif eğimler vardı. Böyle keyifli sürüyordu. Hemen karşısındaki toprak yola geçince tabela yön direğine vücuduyla çarpıyor. Motosiklet bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. İç kanama geçiriyor.

KAZADAN SONRA KONUŞMUŞ

O anda kendinde 'Biraz ağrım var' diyor. Yerden kımıldatmıyorlar fazla. Ambulans geliyor, Şile Devlet Hastanesi'ne götürülüyor. Burada durumun ciddiyeti ortaya çıkıyor ve İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi’ne ambulansla naklediliyor. Saat 23.00 sıralarında hayatını kaybediyor. Çok seveni varmış açıkçası, ben bu kadarını bilmiyordum. Çok güzel arkadaşlıkları varmış. büyük bir sevgisi seli vardı. Herkese böyle bir örnek sevgi bıraktı ve bir anlamlı gidişi oldu" dedi.

'DAHA ÖNCE KAZA GEÇİRMİŞTİ, KOLU KIRILMIŞTI'

Yakova, "Kendisi eski motosikletini satıp yeni bir motor almıştı. 15-20 günlük bir motordu aldığı, yine birkaç yıllık bir motosikletti. Tam ekipman her zaman kullanıyor. Bir küçük kaza geçirmişti daha önceden ama kolu kırılmıştı. O olaydan sonra da daha ciddiye aldı. Gerçekten sürekli ekipman üstüne ekipman alıyordu. Yazlık ayrı, kışlık ayrı. Ne gerekiyorsa bu işi profesyonel yapanlar, o şekildeydi. Bir yandan da sürekli iş ve okulda motosikletini kullandığı için artık onu kanıksamıştık" ifadelerini kullandı.

'MOTOSİKLET ONUN İÇİN SADECE HOBİYDİ'

Anne Melek Yakova ise, "Kaza anını, sonrasını konuşmak istemiyorum açıkçası. 'Nasıl oldu?' soruları. Her şey zaten ortada. Kızımın kazada hatası bile yoktu. O çok güzel kullanırdı motosikletini. Motosiklet onun için sadece hobiydi, tutkunu değildi. O çok güzel bir bebekti, çok güzel bir çocuktu, çok güzel bir ablaydı, arkadaşımdı, anneydi. O kardeşinin annesiydi. Çıkın şimdi sokağa, 'Ceyda yok' deyin. 2 gündür bu mahalledeki çocuklar yemek bile yemiyormuş. Az önce söyledi anneleri, babaları. Ceyda çok seviliyordu" dedi.

‘VOLEYBOLCUYDU, SPORCUYDU, EĞİTMENDİ'

Melek Yakova, "Her zaman da onunla gurur duydum. Her şeyi dört dörtlük yapan bir çocuk olabilir mi ? Her şeyi dört dörtlük yapmış. Voleybolcuydu, sporcuydu, eğitmendi. Psikolog olmuştu benim kızım, psikoloji mezunuydu. İlk terapisini de bana yaptı. Şimdi de cennet bahçesinde komşularıyla güzel güzel sohbet edecek. Zaten dün yanına bir tane anneanne geldi, 80 yaşında. Çok severdi yaşlı anneannelerle konuşmayı, babaannelerle. O kadar çok severdi ki. Ben sadece bunları konuşmak istiyorum artık kızım hakkında" diye konuştu.

'RABBİM ONA HERKESLE VEDALAŞABİLME FIRSATINI VERMİŞ'

Kızının işaret dili bildiğini ve bir çocuğa bu sayede yardım ettiğini anlatan Melek Yakova, "İşaret dili öğretmeni, dün yazdı bana. 'Ben Ceyda'nın işaret dili hocasıyım. Benim dersime giriyordu. İşaret dilini en çabuk öğrenen öğrencimdi.' dedi. AVM'de bir çocuk kayboluyor 4-5 yaşlarında bir kız çocuğu. İşaret diliyle sadece anlaşılabiliyor insanlarla. O yüzden Ceyda, her zaman olduğu gibi çalıştığı ajanslarda, günlük işlerde çok çalışırdı; hem okuyordu hem çalışıyordu hem sosyaldi, her şeyi güzel yapıyordu. O gün o çocuğu annesine Ceyda, işaret dili sayesinde kavuşturdu. Vefatından yaklaşık bir buçuk, iki ay içerisinde sanırım herkesle vedalaştı. Ben hikayelerini dinledim herkesten. Herkesle vedalaşmış. Rabbim ona herkesle vedalaşabilme fırsatını vermiş" ifadelerini kullandı.

‘RABBİMİN EMANETİNİ ONA GERİ VERDİM’

Melek Yakova, "Rabbimin emanetini ona geri verdim. Asla isyan etmedim, hiç kimse bunu böyle bilmesin. Yapılması gereken her şeyi de tam vaktinde, zamanında yaptım, yapmaya da devam edeceğim. O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark bir daha odası hiç dağılmayacak, her zaman böyle toplu kalacak. Hep bizimle olacak Ceyda" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır