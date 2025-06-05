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Cezaevi önlerinde büyük hareketlilik! Kiminin 3 yılı vardı kiminin 75 günü: 'Bu yasa çok iyi oldu'

Uzun süredir gündemde olan infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra cezaevlerinde tahliyeler başladı. Yakınlarını bekleyenler gece saatlerinden itibaren cezaevi önlerine akın etti. 20 bin mahkumum tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye olacakların içinde 75 günü olan da var 3 yılı olan da. Yakınlarını bekleyenler bu yasanın çok iyi olduğunu ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Cezaevi önlerinde büyük hareketlilik! Kiminin 3 yılı vardı kiminin 75 günü: 'Bu yasa çok iyi oldu'
Ufuk Dağ

Yaklaşık 20 bin mahkuma tahliye yolunu açan infaz düzenlemesi dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'deki birçok cezaevi önünü yakınlarını bekleyenlerle doldu. Antalya S Tipi Cezaevi önünde akşam saatlerinde başlayan bekleyiş gece boyunca sürdü. Annesini bekleyen Erhan Gümüş isimli vatandaş, "4 senedir gelip gidiyoruz, inşallah bugün son olur" ifadelerini kullanırken, Murat Can isimli vatandaş ise "Çifte bayram yapacağız nasip olursa" sözleriyle eşine kavuşacağı anı beklediklerini söyledi. Yakınlarının tahliyesini bazı aileler halay çekerek kutlarken tahliyelerin sabah saatlerinde daha da artması bekleniyor.

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ALKIŞLAR, HALAYLAR...

Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde akşam saatlerinde başlayan bekleyiş gece geç saatlere kadar sürdü. Cezaevi önünde toplananlar arasında yıllardır oğlunu, eşini ya da annesini bekleyenler yer aldı. Kimi araçların üzerinde, kimi kaldırımda oturarak içeriden çıkacak isimleri takip etti. Cezaevi kapısına yaklaşan her araç merakla izlendi, kalabalık zaman zaman alkışlarla tempo tuttu, halay çekenler oldu.

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"3 SENESİ KALMIŞTI"

Cezaevinde annesini bekleyen Erhan Gümüş isimli vatandaş, annesinin 4 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek, "4 senedir gelip gidiyoruz, inşallah bugün son olur. İçeride annem var. Yaklaşık 4 senedir içerideydi. 3 senesi kalmıştı, açık görüşlere gelip gidiyorduk. İnşallah bir daha da gelmeyiz, yolumuz da düşmez buraya. Sevinçliyiz, torunları da geldi. Nenelerini bekleyen 4 tane torunu var. 4 gözle bekliyoruz. Bu yasa çok iyi oldu. Kurban kesersem anam için keseceğim" dedi.

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"ÇİFTE BAYRAM YAPACAĞIZ"

Bekleyiş sırasında cezaevindeki eşiyle telefondan görüntülü görüşme yapan Murat Can ise tahliye için saatleri saydıklarını ifade etti. Can, "Eşimi almaya geldik, nasip olursa alıp çıkartıp götüreceğiz buradan. Çok az kaldı, saatler kaldı, bekliyoruz. Allah herkese nasip etsin. 4 buçuk yıldır içeride yatıyordu. 2 buçuk senesi kalmıştı. Çifte bayram yapacağız nasip olursa" diye konuştu.

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75 GÜN KALAN DA VAR

Cezasının bitmesine 75 gün kala, yasadan yararlanarak tahliye olan Ümit Aytekin ise, "Tüm mahkum yakınlarının, mahkumların, eşlerinin, çocuklarının herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Buna vesile olan kişilerin de Allah yardımcısı olsun, onlardan da Allah razı olsun" dedi.

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MALTEPE'DE DE AYNI GÖRÜNTÜ

Kurban Bayramı münasebetiyle Maltepe Cezaevi'ndeki mahkumlar izinli olarak tahliye edildi. Mahkumların yakınları gece olmasına rağmen cezaevinin önünde toplanarak yakınlarının çıkmasını beklediler.

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Kurban Bayramı dolayısıyla cezaevlerinden de izinli tahliyeler gerçekleşti. Maltepe Cezaevi'ndeki mahkumlar da bayram dolayısıyla izinli olarak tahliye edildi. Mahkumların yakınları gece saatlerinde cezaevinin kapısının önünde toplandı. Yakınlarının çıkmasını beklediler.

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Cezaevinden amcasının çıkışını bekleyen Erhan Ek, "Gecenin bu saatinde büyük amcamızı bekliyoruz. Çok mutluyuz çok heyecanlıyız. Allah'ın izniyle çıkacak inşallah. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.

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TAHLİYELER SABAH SAATLERİYLE BİRLİKTE BAŞLADI

Yasa ile birlikte mükerrer suçlardan ceza alan hükümlüler de şartlı salıverilmeden yararlanabilecek. Cezaevinde kalamayacak durumda olan hasta ve engelli mahkumlar için konutta infaz uygulamasının kapsamı genişletildi. Toplum güvenliği açısından somut ve ağır tehlike oluşturmadığı değerlendirilen mahkumların cezalarının evde infazına infaz hakimi karar verebilecek.

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Doğumunun üzerinden altı ay geçmiş ve beş yıl veya daha az hapis cezası almış kadınlar da konutta infazdan yararlanabilecek. Kadınlar, çocuklar ve 65 yaşını doldurmuş kişiler için konutta infaz süresi bir yıldan üç yıla kadar çıkabilecek. 70 yaşını dolduranlarda bu süre dört yıl, 75 yaşını geçenlerde beş yıl, 80 yaş üstü kişilerde ise altı yıla kadar uygulanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete cezaevi tahliye
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