Cezaevinde nikah... CHP lideri Özel: "Gelin hanımın gözyaşlarında boğulacaklar"

CHP Lideri Özgür Özel, cezaevinde evlenen Buğra Gökce'nin nikah şahidi oldu. İmamoğlu’nu da ziyaret eden Özel, Silivri’de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CEZAEVİNDE NİKAH

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı (İPA) Buğra Gökce'nin cezaevindeki nikâhına katıldı. Nikâhta Gökce’nin eşi Filiz Kahveci’nin ailesine önce izin verilmemesi kamuoyunda tepki çekerken, Adalet Bakanlığı son anda aile üyelerinin katılımına onay verdi.

Özel de nikah şahidi oldu, ardından Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Cezaevi önünde konuşan Özel, yaşananları “düşman hukuku” olarak nitelendirdi.

“Özünde çok hayırlı bir iş için geldik ama bu hayırlı işi bu uğursuz mekânda yapmak zorunda kaldık” diyen Özel, Buğra Gökce ve Filiz Kahveci için "Bu töreni çok daha neşeli ve kalabalık şekilde tekrar edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GELİN HANIMIN GÖZYAŞLARINDA BOĞULACAKLAR"

Özel ayrıca konuşmasının devamında şu ifadelerde bulundu:

"Biz cezaevinin önünde Buğrasız bir fotoğraf çektirdik. Gelin hanımın elindeki aile cüzdanı Silivri Cezaevi'nde takdim edildi. O cüzdanı tutan eldeki mendildeki yaşlarda boğulsunlar inşallah.

Bizi burada teslim alamazlar. Zulümlerinde gelinlerin ve içerideki annelerin, evlatlarının gözyaşlarında, gelin hanımın gözyaşlarında boğulacaklar. Evlatların gözyaşlarında boğulacaklar."