HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cezaevinde şaşırtan olay! Kendisini ziyarete gelen eşini öldürdü

Cezaevinde şaşırtan olay! Kendisini ziyarete gelen eşini öldürdü

04.04.2025 12:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da bir mahkumun kendisini ziyarete gelen karısını cezaevinde öldürdüğü ileri sürüldü

Cezaevinde şaşırtan olay! Kendisini ziyarete gelen eşini öldürdü

Alman medyasının Stendal Savcılığına dayandırdığı haberlerinde, 35 yaşındaki bir kadının hapisteki kocasını ziyareti sonrası cezaevindeki görüşme odasında ölü bulunduğu ifade edildi.

Savcılığın, mahkum hakkında eşini öldürdüğü iddiasıyla soruşturma başlattığı belirtildi.

Magdeburg yakınlarındaki Burg cezaevinde bulunan 37 yaşındaki erkek mahkumun, eşiyle uzun süreli ziyaretler için ayarlanmış ve sürekli izlenmeyen bir odada yalnız oldukları bildirildi.

Özel odadaki görüşmelerde genellikle ses ve gözetim kontrolü yapılmadığı bilgisi paylaşıldı.

Ölen kadının cesedinin otopsi için adli tıp kurumuna götürüldüğü öğrenildi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İmamoğlu'ndan CHP'li kurultay delegelerine mektupİmamoğlu'ndan CHP'li kurultay delegelerine mektup
Kastamonu'daki cinayette yeni gelişme: 4 kişi dava dosyasına dahil edildi Kastamonu'daki cinayette yeni gelişme: 4 kişi dava dosyasına dahil edildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet cezaevi Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otomotiv devi 33 bin aracını 'acilen' geri çağırdı

Otomotiv devi 33 bin aracını 'acilen' geri çağırdı

'Tavuk döner' uyarısı: Çamaşır suyuyla beyazlatıyorlar!

'Tavuk döner' uyarısı: Çamaşır suyuyla beyazlatıyorlar!

Dervişoğlu'nu kızdırdı! "Biz de onu mu boykot edelim?"

Dervişoğlu'nu kızdırdı! "Biz de onu mu boykot edelim?"

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Hem ehliyet gitti hem de 285 bin TL ceza yedi

Hem ehliyet gitti hem de 285 bin TL ceza yedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.