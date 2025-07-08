Cezaevindeki iki mahkum kendini astı! Tutukluluk sebepleri belli oldu

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 2 mahkum, cezaevinde intihar etti. Mahkumlardan birinin cinayet suçundan, diğerinin ise uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

İKİSİ DE ÖLÜ BULUNDU

Olay, Ferizli ilçesinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tutuklu bulunan Ramazan E. (67) ile Kadir B. (34) cezaevinde ölü bulundu. Ramazan E.'nin 2024 yılı Haziran ayında komşusunu silahla vurarak öldürdüğü, Kadir B.'nin ise uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

KENDİLERİNİ ASTILAR

İki mahkumun da kendini asarak intihar ettiği belirtildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır