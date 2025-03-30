Cezaevindeki İmamoğlu için imza kampanyası başlatıldı! Özel duyurdu: "Özgürlük ve erken seçim talep etmeyi buradan başlatıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Geceyi Trabzon’da geçiren Özel, bayram namazını Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun memleketi olan Akçaabat’ın Cevizli Mahallesi'nde kıldı.

ÜLKE GENELİNDE İMZA KAMPANYASI BAŞLATTIKLARINI AÇIKLADI

Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Özel, İmamoğlu'nun serbest bırakılması için ülke genelinde bir imza kampanyası başlattıklarını söyledi.

"BU BAYRAMDA ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR AYRILIK YAŞATTIRILIYOR"

Herkesin bayramını kutlayan Özgür Özel, "Tüm vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Ben her bayram sabahı kendi köyümde ya da Manisa'da kendi memleketimde bayram namazını kılıp, vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Ancak bu bayram hep birlikte cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'da memleketinde Akçaabat'tayız. Çünkü şu anda kendisi Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Büyük bir haksızlık sonucunda iftiralar sonucunda karalama kampanyaları sonucunda Ekrem İmamoğlu'nu ve çok sayıda arkadaşımızı, Silivri Cezaevi’nde siyasi tutsak olarak tutuyorlar. Maalesef bayram bütün Türkiye'nin birleştiği, kucaklaştığı, küslüklerin unutulduğu, küslüklerin bayramlaşarak birbirine kavuştuğu kutsal günlerken bu bayramda ülkemize büyük bir ayrılık yaşattırılıyor" dedi.

"BURADA BÜYÜK BİR KAMPANYAYI BAŞLATMAYA GELDİK"

İmamoğlu için büyük kampanyayı başlattıklarını söyleyen Özel, "19 Mart günü başlayan bir süreçle bu toprakların oğlu, bu memleketin oğlu Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olacağına inandığımız 15,5 milyon kişinin daha geçen pazar günü sandık başlarına gidip oy kullanarak adaylaştırdığı Ekrem İmamoğlu kendisini sevenlerden, evlatlarından, eşinden, dostundan, köylülerinden uzaklaştırıldı, uzak tutuluyor ve bir ayrılık yaşattırılıyor. Biz de bugün onun gelemediği köyüne hep beraber geldik, namazımızı kıldık, onun hemşehrileriyle bayramlaştık ve burada bir büyük kampanyayı başlatmaya geldik" diye konuştu.

"İMAMOĞLU'NA ÖZGÜRLÜK TALEP ETMEYİ VE ERKEN SEÇİM TALEP ETMEYİ BURADAN BAŞLATIYORUZ"

İmza formlarını herkese ulaştıracaklarını aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Bu anlamlı, bu önemli imzayı burada ilk kez Rukiye anneden alacağız. Sonra kendi köylülerinden, Trabzonlulardan dalga dalga bütün Türkiye'ye bu imza kampanyası yayılacak. Ekrem Başkan'ın özgürlüğü için ve Türkiye'nin güzel yarınlara, aydınlık yarınlara, yoksulluğun ortadan kalkacağı, işsizliğin ortadan kalkacağı, herkesin yüzünün güleceği yarınlara kavuşması için adayımızı talep ettiğimiz ve önümüze sandığın gelmesini istediğimiz imza kampanyasını başlatıyoruz. Bütün Türkiye'de 2 milyona yaklaşan üyemiz var. Akın akın insanlar baba ocağına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu baba ocağına koşuyorlar, üye oluyorlar. 2 milyona yakın üyemizin elindeki bu imza formlarını Ekrem İmamoğlu'nu seven, ülkesini seven herkese ulaştıracağız. Her bir formda 25 imza var. Bu imza formlarıyla birlikte belki dünyanın en büyük en anlamlı imza kampanyasını başlatıp hızla tamamlamayı Türkiye'deki her iki seçmenden en az birine ulaşarak imzasını alarak İmamoğlu'na özgürlük talep etmeyi ve erken seçim talep etmeyi buradan başlatıyoruz."

İMZA BELGESİNİ OKUDU

İmza atılacak belgede yer alan ifadeleri de okuyan Özel, "Ben yüreği Cumhuriyet'ten, demokrasiden ve adaletten yana atan on milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim. 23 Mart' ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon vatandaş Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla ve vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutuluyor. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan bir an olsun vazgeçmedim. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşmasını; demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz düzen artık son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek için imza veriyorum. Rukiye Köroğlu birinci imza sahibi" dedi.

İkinci imzayı belgeye atan Özel, İmamoğlu'nun evine giderek kahvaltıda bir araya geldiği İmamoğlu ailesi ve yakınlarıyla bayramlaştı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır