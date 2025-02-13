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  4. Cezaevinden çıkıp uslanmayıp geri girdi! Yakalandığı yer akıllara durgunluk getirtti

Cezaevinden çıkıp uslanmayıp geri girdi! Yakalandığı yer akıllara durgunluk getirtti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.02.2025 13:23
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Tokat’ta bir iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Güvenlik kameraları ve fiziki incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen zanlı, Alipaşa Mahallesi'nde bir binanın asansör boşluğunda saklanırken gözaltına alındı. Daha önce de hırsızlık suçundan yakalanan Ö.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinden çıkıp uslanmayıp geri girdi! Yakalandığı yer akıllara durgunluk getirtti

Hırsızlık olayı Yeşilırmak Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre ihbar üzerine polis ekipleri 10 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası çalışma yaptı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yapılan fiziki incelemeler ve kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, şüpheli olarak tespit edilen Ö.P. İsimli kişi takibe alındı. Yapılan araştırmalar neticesinde Ö.P.'nin Alipaşa Mahallesi, Gazipaşa Caddesi üzerinde bir binada saklandığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, şahsı binanın asansör boşluğunda saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Ö. P. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

cezaevi-cikti-girdi

KADININ ÇIĞLIKLARI SONUCU YAKALANMIŞTI

Ö.P., daha önce de 14 Temmuz 2020 tarihinde Tokat Tapu İl Müdürlüğü'ne hırsızlık amacıyla girip saklandığı bir evdeki kadının çığlıkları sonucu suç üstü yakalanmıştı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
cezaevi hırsızlık asansör hapis
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