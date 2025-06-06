Cezaevinden "İlk defa" diyerek paylaştı! Ekrem İmamoğlu: "Bu ülke asıl bayramı kutlayacak"

Tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı'na cezaevinde girdi. Bayram kutlaması paylaşımında "Ailemden, sevdiklerimden, evimden ve işimden uzağım. Bir büyük haksızlığın, bir büyük kumpasın mağduruyum. Ama biliyorum ki mücadelemle milyonlarca insanın kalbindeyim" diyen İmamoğlu dikkat çeken mesajlar verdi.

"İLK DEFA BİR KURBAN BAYRAMI’NA CEZAEVİNDE GİRİYORUM"

İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabından aktarılan mesajı şu şekilde:

"Bugün Bayram. Her bayramda büyüklerimin ellerini öper, geniş ailemle bir araya gelir ve fırsat bulursam doğduğum toprakları ziyaret ederek büyüklerimizin hayır dualarını alırdım. İlk defa bir Kurban Bayramı’na cezaevinde giriyorum.

"BU GİRDAPTAN ÇIKINCA TÜM ÜLKENİN RAHATLAYACAĞINA ADIM GİBİ EMİNİM"

Evet ailemden, sevdiklerimden, evimden ve işimden uzağım. Bir büyük haksızlığın, bir büyük kumpasın mağduruyum. Ama biliyorum ki mücadelemle milyonlarca insanın kalbindeyim. Bu girdaptan çıkınca tüm ülkenin rahatlayacağına da adım gibi eminim.

"BU BAYRAM EN BÜYÜK BURUKLUĞUM..."

Bu bayram en büyük burukluğum ise haksız yere tutuklanan yol arkadaşlarımın; sırf ailelerine işkence olsun diye başka cezaevlerine sevk edilmeleri oldu. Buradan özellikle haksız yere tutuklanan arkadaşlarımın ve ailelerinin bayramlarını kutluyorum. Bütün kalbimle, gücümle, dualarımla hep yanlarındayım.

"BU AKLIN SONU YAKIN"

Şundan emin olun ki ailelerimize bunu yapmalarının tek sebebi çok zayıflamış olmaları, artık milletten tam anlamıyla kopmalarıdır. Bu aklın sonu yakındır, yakında bir daha dönmemek üzere gidecekler. Sizler ise yıllar sonra geriye onurlu duruşunuzu, müthiş direnişinizi ve zafer hikayenizi bırakacaksınız.

"ASIL BAYRAM O ZAMAN KUTLANACAK"

Bu ülke asıl bayramı bu sinsi, darbeci, fitneci, kumpasçı operasyonları yapanlardan kurtulduğunda kutlayacak.

Biz kazanacağız, millet kazanacak. Bayramınız mübarek olsun."